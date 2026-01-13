Объявлено, в каких банках пенсионные накопления жителей Латвии растут хорошо, а в каких - не очень
Доходность всех инвестиционных планов государственной фондированной пенсионной схемы в начале этого года в годовом выражении была положительной, свидетельствует информация, опубликованная на manapensija.lv.
В том числе в начале 2026 года доходность активных инвестиционных планов, в которых доля инвестиций в акции может достигать 100%, за год составила от 0,92% до 9,23%.
В то же время доходность единственного активного инвестиционного плана, в котором доля инвестиций в акции может достигать 75%, за год составила 5,43%, а доходность активных инвестиционных планов, в которых доля инвестиций в акции может достигать 50%, за год находилась в диапазоне от 3,29% до 9,09%.
Одновременно доходность сбалансированных инвестиционных планов в начале этого года составляла от 2,75% до 6,16%, а доходность консервативных инвестиционных планов — от 1,86% до 4,71%.
Среди активных инвестиционных планов, в которых доля инвестиций в акции может достигать 100%, наибольшая доходность была у инвестиционного плана CBL ilgtspējīgu iespēju ieguldījumu plāns, управляемого инвестиционной управляющей компанией CBL Asset Management, — 9,23% за год. За ним следовал управляемый CBL Asset Management инвестиционный план CBL indeksu plāns с доходностью 9,02%, а также инвестиционный план INVL maksimālais 16+ инвестиционной управляющей компании INVL Asset Management с доходностью 7,35%.
В свою очередь наименьшая доходность среди активных инвестиционных планов, в которых доля инвестиций в акции может достигать 100%, в начале этого года в годовом выражении была у пенсионного плана Luminor indeksu ieguldījumu plāns ilgtspējīgā nākotne, управляемого инвестиционной управляющей компанией Luminor Asset Management, — 0,92%. За ним следовал инвестиционный план Swedbank ieguldījumu plāns dinamika indekss инвестиционной управляющей компании Swedbank ieguldījumu pārvaldes sabiedrība с доходностью 3,79%, а также инвестиционный план Adaptīvais ieguldījumu plāns Vairo 1990+ инвестиционной управляющей компании Vairo, владельцем которой является инвестиционная управляющая компания Indexo, с доходностью 3,97%.
В свою очередь среди активных инвестиционных планов, в которых доля инвестиций в акции может достигать 50%, наибольшая доходность за год была у инвестиционного плана Aktīvais plāns, управляемого инвестиционной управляющей компанией CBL Asset Management и перешедшего в конце июня прошлого года от инвестиционной управляющей компании Signet pensiju pārvalde, — 9,09%. Далее следовал инвестиционный план INVL ekstra 47+ компании INVL Asset Management с доходностью 6,72%, а также пенсионный план Luminor 53-58, управляемый инвестиционной управляющей компанией Luminor Asset Management, с доходностью 5,55%.
Среди пяти сбалансированных инвестиционных планов в начале этого года наибольшая доходность за год была у инвестиционного плана INVL komforts 53+ компании INVL Asset Management — 6,16%.
В свою очередь среди четырех консервативных инвестиционных планов наибольшая доходность за год была у инвестиционного плана INVL konservatīvais 58+ компании INVL Asset Management — 4,71%.
