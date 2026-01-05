Латвия согласует свою позицию по Венесуэле с союзниками США и НАТО

Как пояснила Инара Мурниеце, это означает долгосрочную работу и сотрудничество с США - президентом Дональдом Трампом и Конгрессом США, а также с союзниками по НАТО и странами Европейского союза (ЕС), в частности с Данией, военнослужащие которой в настоящее время в значительном количестве находятся в Латвии.