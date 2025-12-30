PTAC нашел в торговых центрах "елки" из бутылок с алкоголем и увидел в этом нарушение закона

Центр напоминает, что, согласно закону об обороте алкогольных напитков, запрещена реклама цен и скидок на алкогольные напитки, в том числе в местах розничной торговли, где осуществляется торговля алкогольными напитками, в том числе по дистанционному договору на веб-сайте и в мобильном приложении. Кроме того, закон об обороте алкогольных напитков предусматривает запрет на мероприятия по стимулированию торговли алкогольными напитками в местах розничной торговли, в том числе по дистанционному договору на веб-сайте и в мобильном приложении.