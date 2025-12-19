В Марупе открылся новый Rimi: почти 6 млн евро вложений и 34 рабочих места
Сегодня, 19 декабря, в Марупе на улице Ламберту, 35 для покупателей открылся новый магазин Rimi. В создание магазина инвестировано почти шесть миллионов евро, он обеспечит 34 новых рабочих места.
Новый магазин отличается удобной, ориентированной на покупателей и экологичной современной средой. Особый акцент сделан на понятную и функциональную планировку и широкий ассортимент, чтобы обеспечить комфортный опыт покупок.
В торговом зале SM Lambertu площадью 1020 квадратных метров, оформленном по новейшей концепции, доступны разнообразные продовольственные и непродовольственные товары. В магазине будут работать 34 сотрудника. Для удобства покупателей предусмотрены две обычные кассы и пять касс самообслуживания. На двух из касс самообслуживания можно быстро и удобно расплатиться наличными, а на одной — воспользоваться решением сканирование телефоном.
Для короткой паузы здесь можно купить кофе или свежевыжатый апельсиновый сок, свежевыпеченный хлеб и булочки. Для более неспешного приема пищи доступен широкий выбор Mani gardumi, рыба на вес на льду, разнообразный ассортимент мяса на вес, экопродукты, товары для людей с диабетом, безглютеновый ассортимент и др. Учитывая растущий спрос на безалкогольные альтернативы крепким и игристым алкогольным напиткам, в магазине создана отдельная полка с такими продуктами. Кроме того, посетители смогут набрать питьевую воду с собой.
В помещениях нового магазина используется LED-освещение и энергоэффективные холодильные системы, а в служебных помещениях установлены датчики света. Для отопления здания будут использоваться тепловые насосы. Автомобиль можно оставить на парковке торгового центра, где доступны 70 мест, а позднее планируется оборудовать зарядные станции для электромобилей.
В торговом центре также будут работать другие арендаторы — например, салон красоты, аптека, цветочный магазин и мясной магазин, а также будет доступен пакомат DPD. Для удобства и безопасности покупателей в ходе строительства был обустроен регулируемый перекресток на улицах Кантора и Ламберту.
Магазин будет работать ежедневно с 08.00 до 22.00.