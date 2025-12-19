В Марупе открылся новый Rimi: почти 6 млн евро вложений и 34 рабочих места

Для короткой паузы здесь можно купить кофе или свежевыжатый апельсиновый сок, свежевыпеченный хлеб и булочки. Для более неспешного приема пищи доступен широкий выбор Mani gardumi, рыба на вес на льду, разнообразный ассортимент мяса на вес, экопродукты, товары для людей с диабетом, безглютеновый ассортимент и др. Учитывая растущий спрос на безалкогольные альтернативы крепким и игристым алкогольным напиткам, в магазине создана отдельная полка с такими продуктами. Кроме того, посетители смогут набрать питьевую воду с собой.