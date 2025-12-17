Жителям Смилтене сообщили приятную новость к праздникам: открылся новый магазин Rimi Laims

Для удобства покупателей магазин оснащен одной традиционной кассой и четырьмя кассами самообслуживания, причем на двух из них можно быстро и удобно расплатиться наличными. Для небольшого перекуса можно приобрести готовую продукцию Mani Gardumi и свежую выпечку. Также представлен достаточно широкий ассортимент продуктов линейки Brīvs no и Pasaules garšas. Учитывая растущий спрос на безалкогольные альтернативы крепким и игристым алкогольным напиткам, в магазине оборудована отдельная полка с такими альтернативами, чтобы каждый мог выбрать подходящий вариант.