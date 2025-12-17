Жителям Смилтене сообщили приятную новость к праздникам: открылся новый магазин Rimi Laims
Сегодня, 17 декабря, в Смилтене на улице Калею, 7 для покупателей открыл двери магазин Rimi Laims. В его создание инвестировано полмиллиона евро и создано 14 новых рабочих мест.
Новый магазин отличается удобной, современной и дружелюбной к покупателям и окружающей среде торговой средой. В торговом зале площадью 558 кв. м сделан акцент на понятную и функциональную планировку и ассортимент, адаптированный под потребности района — в магазине доступно более 4500 различных товаров. Рабочие места обеспечены для 14 сотрудников.
Для удобства покупателей магазин оснащен одной традиционной кассой и четырьмя кассами самообслуживания, причем на двух из них можно быстро и удобно расплатиться наличными. Для небольшого перекуса можно приобрести готовую продукцию Mani Gardumi и свежую выпечку. Также представлен достаточно широкий ассортимент продуктов линейки Brīvs no и Pasaules garšas. Учитывая растущий спрос на безалкогольные альтернативы крепким и игристым алкогольным напиткам, в магазине оборудована отдельная полка с такими альтернативами, чтобы каждый мог выбрать подходящий вариант.
В помещениях магазина использовано LED-освещение и энергоэффективные холодильные системы, а в служебных помещениях — датчики освещения. В магазине также будет доступен таромат.
Автомобиль можно оставить на парковке торгового центра Laims. Магазин будет работать ежедневно с 08:00 до 22:00.