ФОТО: в Икшкиле открылся новый Rimi за 6 млн евро - что там сделали для удобства покупателей

Для коротких пауз здесь можно будет купить кофе или свежевыжатый апельсиновый сок, свежевыпеченный хлеб и булочки. Для более спокойных приемов пищи доступен широкий ассортимент Mani gardumi, рыба на льду на развес, разнообразный выбор мяса на развес, эко-продукты, товары для людей с диабетом и безглютеновые продукты и многое другое. В ответ на растущий спрос на безалкогольные альтернативы крепким и игристым алкогольным напиткам в магазине создана отдельная полка с такими товарами. Также посетители смогут пополнить запас питьевой воды в бутылку навынос.