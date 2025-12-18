ФОТО: в Икшкиле открылся новый Rimi за 6 млн евро - что там сделали для удобства покупателей
Сегодня, 18 декабря, в Икшкиле по адресу ул. Пелду, 2 для покупателей открылся новый магазин Rimi. В создание магазина вложено более шести миллионов евро, он обеспечит 34 рабочих места.
Новый магазин отличается удобной, современной и дружелюбной к покупателям и окружающей среде торговой средой. Особый акцент сделан на понятной, функциональной планировке и широком ассортименте, чтобы обеспечить комфортный процесс покупок.
В новом магазине (SM Peldu) торговый зал площадью 1015 кв. м, оформленный по новейшей концепции, предложит широкий выбор продовольственных и непродовольственных товаров. Для удобства посетителей предусмотрены три обычные кассы и пять касс самообслуживания. В двух кассах самообслуживания можно быстро и удобно расплатиться наличными, а в одной — воспользоваться решением «Сканируй телефоном» или ручным сканером для самообслуживания.
Для коротких пауз здесь можно будет купить кофе или свежевыжатый апельсиновый сок, свежевыпеченный хлеб и булочки. Для более спокойных приемов пищи доступен широкий ассортимент Mani gardumi, рыба на льду на развес, разнообразный выбор мяса на развес, эко-продукты, товары для людей с диабетом и безглютеновые продукты и многое другое. В ответ на растущий спрос на безалкогольные альтернативы крепким и игристым алкогольным напиткам в магазине создана отдельная полка с такими товарами. Также посетители смогут пополнить запас питьевой воды в бутылку навынос.
В помещениях магазина используется LED-освещение и энергоэффективные холодильные системы, а в служебных помещениях — датчики света. Вместе со строительством торгового центра благоустроена прилегающая территория и создан современный детский игровой комплекс. Автомобиль можно оставить на парковке торгового центра, где доступно более 80 парковочных мест, а также шесть зарядных станций для электромобилей. На парковке предусмотрены 22 велопарковки.
Магазин будет работать ежедневно с 08:00 до 22:00.