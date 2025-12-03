На месте исторического склада в Екабпилсе открылся магазин Gemoss: инвестиции - 350 000 евро

«Расширение сети магазинов в этом регионе Латвии уже долгое время было в наших планах развития. Екабпилс – стратегически важное место, поскольку город удобно доступен клиентам как из Земгале, так и из Латгале. Когда мы нашли подходящее здание, решение было очевидным. Такие здания всегда нас вдохновляли – это места с собственным характером и историей. В екабпилсском здании мы увидели возможность сохранить исторические свидетельства и одновременно придать им современное использование», – отмечает руководитель Gemoss Иева Трейя.