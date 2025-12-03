На месте исторического склада в Екабпилсе открылся магазин Gemoss: инвестиции - 350 000 евро
Латвийская компания в сфере гостеприимства Gemoss официально открыла первый магазин в Екабпилсе, на улице Екаба, 6. Новый магазин расположен в реконструированном историческом здании товарного склада, таким образом продолжая устойчивый подход Gemoss – сохранять и обновлять значимые для Латвии исторические здания, адаптируя их к потребностям современного бизнеса.
Это шестой магазин сети Gemoss в Латвии, и в нем доступен широкий ассортимент продуктов питания и непродовольственных товаров как для профессионалов индустрии гостеприимства, так и для кулинарных энтузиастов в повседневной жизни. Реализация проекта заняла три месяца, а общий обем инвестиций составил 350 тысяч евро. Общая площадь здания – 205 м², благоустроенная территория – 636 м².
«Расширение сети магазинов в этом регионе Латвии уже долгое время было в наших планах развития. Екабпилс – стратегически важное место, поскольку город удобно доступен клиентам как из Земгале, так и из Латгале. Когда мы нашли подходящее здание, решение было очевидным. Такие здания всегда нас вдохновляли – это места с собственным характером и историей. В екабпилсском здании мы увидели возможность сохранить исторические свидетельства и одновременно придать им современное использование», – отмечает руководитель Gemoss Иева Трейя.
Она добавляет, что вместе с открытием магазина создано шесть новых рабочих мест для местных жителей.
Магазин расположен в восстановленном историческом здании товарного склада, которому более 100 лет. В начале XX века здесь работало отделение Екабпилса Центрального союза кооперативных обществ Konzums, которое не только закупало и экспортировало произведенную фермерами продукцию, но и снабжало членов кооператива товарами, инвентарем и оборудованием.
Главной целью реконструкции было сохранить аутентичный характер здания, одновременно адаптировав его к требованиям современного магазина. В интерьере также использованы исторические элементы из других зданий Латвии, например, пиломатериалы из Агенскалнского рынка и Латвийской Национальной библиотеки. Эти детали отражают убеждение Gemoss в необходимости устойчивого развития и уважительного отношения к историческому наследию.
Новый магазин будет работать по будням с 9:00 до 19:00 и по субботам с 9:00 до 17:00. На территории магазина доступна автостоянка.