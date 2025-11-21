ФОТО: в Риге шумной вечеринкой открылось новое seafood-бистро Fish Corner

Fish Corner - это место, куда стоит идти всем, кто давно мечтал о современном рыбном заведении по доступным ценам, построенном не на ажиотаже, а на вкусе и любви к балтийским рыбным традициям. В основе концепции ресторана – баскская кулинарная философия в использовании локальных продуктов и скандинавская эстетика. Шеф-повар Fish Corner Вячеслав Самороков рекомендует хиты ресторана - карпаччо из сельди с фенхелем, чебурек из щуки, шпроты в тесте фило, сморреброды (скандинавский бутерброд) в авторском прочтении.