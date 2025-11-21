Открытие seafood-бистро Fish Corner в Риге
В центре Риги по адресу Тербатас, 41/43 появилась новая гастрономическая локация - бистро Fish Corner.
ФОТО: в Риге шумной вечеринкой открылось новое seafood-бистро Fish Corner
В центре Риги по адресу Тербатас, 41/43 появилась новая гастрономическая локация - бистро Fish Corner.
Fish Corner - это место, куда стоит идти всем, кто давно мечтал о современном рыбном заведении по доступным ценам, построенном не на ажиотаже, а на вкусе и любви к балтийским рыбным традициям. В основе концепции ресторана – баскская кулинарная философия в использовании локальных продуктов и скандинавская эстетика. Шеф-повар Fish Corner Вячеслав Самороков рекомендует хиты ресторана - карпаччо из сельди с фенхелем, чебурек из щуки, шпроты в тесте фило, сморреброды (скандинавский бутерброд) в авторском прочтении.
Свежий хлеб и десерты в Fish Corner готовит знаменитый шеф Kūre ceptuve Увис Яниченко. Винная карта весьма обширна и содержит более 30 бокальных позиций классических и биодинамических вин из современных европейских хозяйств. В этом году Fish Corner стал финалистом престижной церемонии The Baltic Wine & Drinks Awards.