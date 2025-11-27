ФОТО: в центре Риги открылся ресторан MaMà Bistro - латышская кухня обращается к французским традициям

Открытие ресторана MaMà Bistro
В Риге в самом центре по адресу Блауманя, 9 распахнул двери новый ресторан латышской кухни MaMà Bistro.
ФОТО: в центре Риги открылся ресторан MaMà Bistro
Здесь домашнее тепло и лучшие мамины рецепты из детства виртуозно сочетаются с французской кулинарной культурой. Каждое блюдо MaMà Bistro - насыщенное, питательное, приготовленное с любовью, как дома. В меню собраны всем известные и любимые латышские хиты с добавлением французских изящных ноток. Например, классический французский карбонад, приготовленный по традиционному рецепту или знаменитый «хлебный суп» с маскарпоне. В приготовлении используются сезонные «живые» продукты от латвийских крестьянских хозяйств.
Кухню возглавляет бренд-шеф Артур Ташканс. Артур с одной стороны придерживается традиций северной кухни, где центральное место отведено чистому вкусу, эстетике подачи, высокому качеству продуктов, а с другой - домашнему и очень личному подходу.
«В 90-х годах, на которые выпало мое детство, не было разнообразия продуктов. и у еды была другая ценность, - рассказывает шеф ресторана MaMà Bistro Артурс Ташканс. – Моя бабушка могла из нескольких простых ингредиентов создать вкусный и сытный обед для всей семьи. Я до сих пор вспоминаю аромат вареной картошки и скворчащих в духовке котлет – это настолько тепло, уютно, душевно. Эти ощущения из детства мы и хотим воссоздать в нашем новом ресторане».
Интерьер MaMà Bistro вдохновлен буржуазным очарованием классического французского бистро с легкими ностальгическими отсылками. Стены оформлены репродукциями картин известных французских импрессионистов. Проект воплотил дуэт дизайнеров - Алвис и Ингуна Земзари.
В коктейльном меню MaMà Bistro главенствуют натуральные локальные ингредиенты - облепиха, цидония, барбарис, ароматные травы, которые добавляют особое очарование напиткам. Хит бара - классический коктейль Pornstar Martini в авторском прочтении с добавлением латвийского характера.
MaMà Bistro – совместный проект известных рестораторов Мариса Нейманиса, Александра Веверcа и Павла Томилина.