ФОТО: в центре Риги открылся ресторан MaMà Bistro - латышская кухня обращается к французским традициям

«В 90-х годах, на которые выпало мое детство, не было разнообразия продуктов. и у еды была другая ценность, - рассказывает шеф ресторана MaMà Bistro Артурс Ташканс. – Моя бабушка могла из нескольких простых ингредиентов создать вкусный и сытный обед для всей семьи. Я до сих пор вспоминаю аромат вареной картошки и скворчащих в духовке котлет – это настолько тепло, уютно, душевно. Эти ощущения из детства мы и хотим воссоздать в нашем новом ресторане».