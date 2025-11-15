Рига - лидер безразличия: 40% не участвовали ни в одном праздничном событии ноября

Член правления BTA Эвия Матвея говорит: «Уже 22-й год BTA обеспечивает страхование памятника Свободы — для нас это не только возможность выразить уважение к истории Латвии и людям, которые её создали и защищали, но и способ ежегодно подчеркивать значение этого символа для каждого из нас. Традиции государственных праздников создаём мы все — своими действиями, отношением и желанием сохранять то, что нас объединяет. Патриотические традиции напоминают: свобода и безопасность — не само собой разумеющиеся ценности, особенно в нынешних геополитических условиях».