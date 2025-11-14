Национальный праздник — с национальным самолетом.
В Латвии
Сегодня 17:04
Праздничный полет: самолет airBaltic в цветах флага пролетит над Даугавой
18 ноября в честь 107-й годовщины независимости Латвии самолёт airBaltic в цветах национального флага снова пролетит над Даугавой.
Латвийская национальная авиакомпания airBaltic примет участие в параде по случаю 107-й годовщины провозглашения Латвийского государства во вторник, 18 ноября. airBaltic планирует пролететь над Даугавой около набережной 11 Ноября на самолете Airbus A220-300, раскрашенном в цветах латвийского флага.
На полет могут повлиять неблагоприятные погодные условия, такие как сильный ветер, низкая облачность, осадки или плохая видимость. Если погодные условия окажутся неподходящими, пролет может быть отменен по соображениям безопасности.
Это уже шестой раз, когда airBaltic принимает участие в параде в честь государственного праздника.