18 ноября в столице отметят концертами у памятника Свободы и в центрах культуры
18 ноября в Риге торжественно отметят годовщину провозглашения Латвийской Республики и 90-летие памятника Свободы: концерты, обращения, световое шоу и выступления известных артистов пройдут по всей столице.
Годовщина провозглашения Латвийской Республики 18 ноября будет отмечаться в столице концертами у памятника Свободы и в центрах культуры. Как отмечает самоуправление, в этом году также будет праздноваться 90-летие памятника Свободы, который был открыт 18 ноября 1935 года.
В честь государственного праздника на площади Свободы в 19:00 состоится торжественное мероприятие и праздничный концерт "Наследие", в котором примут участие известные латвийские исполнители.
В 20:00 у памятника с обращением к народу Латвии выступит президент Эдгар Ринкевич, а затем прозвучит государственный гимн.
После этого празднование в центре столицы продолжится лазерным, звуковым и световым шоу до 23:00.
Во дворце культуры ВЭФ 18 ноября состоится концерт "Звуковые узоры Латвии" с участием оркестра Rīga и солистов, а в центре культуры Iļģuciems прозвучит праздничный концерт "Латвийская классика и современность" с участием солистов Латвийской национальной оперы Инги Шлюбовски-Канцевич и Рихарда Мачановскиса.
Малая гильдия 18 ноября приглашает на концерт "Ты - моя земля. Ты - моя Латвия", в центре культуры Imanta пройдет праздничный концерт "Вдохновленные Латвией", в Рижском центре югендстиля - концерт "Музыка для Латвии", а в концертном зале Ave Sol выступит фольклорная группа Vilkači.