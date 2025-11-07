18 ноября в столице отметят концертами у памятника Свободы и в центрах культуры

Годовщина провозглашения Латвийской Республики 18 ноября будет отмечаться в столице концертами у памятника Свободы и в центрах культуры. Как отмечает самоуправление, в этом году также будет праздноваться 90-летие памятника Свободы, который был открыт 18 ноября 1935 года.