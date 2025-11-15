"Это наша самая большая ценность!" А вы знали, что памятник Свободы застрахован? Догадайтесь - на какую сумму

Памятник свободы стоит в центре Риги уже 90 лет. Он был открыт в день 17-й годовщины провозглашения независимости Латвии — 18 ноября 1935 года, сообщает LSM+. «Это не только финансово дорогой объект. Я думаю, мы все понимаем, что памятник Свободы — это наша самая большая ценность. Когда мы в праздники приходим сюда всей семьёй, это место всегда вызывает чувство гордости, принадлежности и радости, что мы можем стоять так близко к нашей Милде. Свобода — это ценность, которую нужно защищать, как и сам памятник Свободы», — подчеркнул мэр столицы.