Где смотреть салют на 18 ноября?
В Латвии
Сегодня 20:44
18 ноября праздничный салют порадует жителей только трех городов Латвии
В День независимости Латвии, 18 ноября, фейерверки пройдут только в Вентспилсе, Юрмале и Огре. В других городах, включая Ригу, жителей ждут световые шоу.
- В Вентспилсе в 18:00 на Большой площади пройдёт торжественный концерт «Белые голоса Латвии», после которого состоится салют.
- В Юрмале салют начнётся в 22:00 у Культурного центра "Каугури".
- В Огре праздничный салют у здания краевой думы стартует в 20:00.
В других местах вместо фейерверков будут световые шоу. Например, в Риге у Памятника Свободы с 20:10 до 23:00 можно будет наблюдать лазерное, звуковое и световое представление с повторениями.