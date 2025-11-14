18 ноября Нацобъединение приглашает на традиционное факельное шествие

Национальное объединение 18 ноября проведет в Риге праздничное мероприятие и факельное шествие, сообщила представитель по связям с общественностью Нацобъединения Лайма Мелкина. Мероприятие начнется в 17:00 у памятника Карлису Улманису, на перекрестке улицы Кришьяниса Валдемара и бульвара Райня.