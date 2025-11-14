Нацобъединение отметит День независимости факельным шествием и концертом.
В Латвии
Сегодня 17:47
18 ноября Нацобъединение приглашает на традиционное факельное шествие
18 ноября Национальное объединение проведёт в Риге праздничное мероприятие с концертом и традиционным факельным шествием к Памятнику Свободы.
Национальное объединение 18 ноября проведет в Риге праздничное мероприятие и факельное шествие, сообщила представитель по связям с общественностью Нацобъединения Лайма Мелкина. Мероприятие начнется в 17:00 у памятника Карлису Улманису, на перекрестке улицы Кришьяниса Валдемара и бульвара Райня.
Перед шествием состоится концерт с участием певца Улдиса Какулиса и рок-группы Bezvējš.
Факельное шествие к памятнику Свободы начнется в 18:00.
Традиционное факельное шествие 18 ноября Нацобъединение проводит с 2003 года.