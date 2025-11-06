Больше 5000 человек: организаторы прогнозируют масштабный протест в Старой Риге

Представитель центра "Марта" отметила, что перенос решения Сейма на следующий год не означает решения вопроса, а его отсрочку. А значит, дискуссии по вопросам прав человека в Латвии продолжатся еще как минимум год. Если депутаты следующего Сейма все же решат выйти из конвенции, еще останется возможность поднять этот вопрос в Конституционном суде или вынести его на референдум, добавила Йоните. "Мне трудно представить себе такой путь назад. Уже сейчас это демонстрирует абсолютно непоследовательную внешнюю политику нашей страны. Выходить из международных договоров без веских оснований - непоследовательно", - отметила Йоните.