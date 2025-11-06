Полиция и медики готовятся к массовому протесту на Домской площади - будет пункт неотложной медпомощи
Сегодня вечером в Вецриге во время масштабного протеста против выхода Латвии из Стамбульской конвенции будет дежурить пункт неотложной медицинской помощи. Организаторы и власти готовятся к большому числу участников и обеспечивают меры безопасности.
Сегодня вечером на площади Гердера в Старой Риге будет размещен пункт Неотложной медицинской помощи (NMPD), чтобы при необходимости оказать медицинскую помощь участникам протеста. Представитель центра Marta Полина Филипова призывает учитывать, что покрытие Домской площади выложено брусчаткой, что может затруднить передвижение, особенно людям с ограниченными возможностями или родителям с детскими колясками. Филипова отметила, что во время мероприятия будет использоваться звуковая аппаратура, прозвучат лозунги и аплодисменты, поэтому протестующим рекомендуется подготовиться к шумной обстановке и выбрать соответствующую одежду и обувь.
Организаторы сообщили, что во время прямой трансляции протеста на Латвийском телевидении будет обеспечен сурдоперевод.
Как сообщалось ранее, сегодня в 19:00 на Домской площади в Риге состоится акция протеста «Защитим Мать Латвию» против выхода Латвии из так называемой Стамбульской конвенции, сообщили представители центра Marta.
Протестующих призывают одеться в красное, взять с собой плакаты, а также маленькие фонарики, светоотражатели, безопасные свечи для улицы красного или белого цвета или другие источники света.
Ранее сообщалось, что Государственная полиция пообещала уделить особое внимание порядку и безопасности во время акции протеста. Ожидается, что на протест в Риге соберётся большое количество людей. В связи с этим на Домской площади будут установлены барьеры, создавая проходы, где будут находиться сотрудники полиции для обеспечения общественного порядка, безопасности и оперативного реагирования на возможные инциденты.
Из-за протеста возможны временные ограничения движения транспорта и пешеходов — в зависимости от необходимости, в Вецриге, включая улицу Екаба, может быть ограничено движение автомобилей, пешеходов, а также доступ жителей и предпринимателей. При необходимости полиция может временно перекрывать или ограничивать движение и в других местах. До начала протеста передвижение в Старой Риге и у Сейма не будет ограничено.
Учитывая вместимость Домской площади, Государственная полиция ради безопасности посетителей может принять решение ограничить доступ на неё. Полиция обещает внимательно следить за ситуацией с безопасностью и потоком людей, и только в случае реальной необходимости сообщит о возможных ограничениях, направляя людей в другие безопасные места поблизости, не мешая им выражать своё мнение и участвовать в протесте.
Как обычно, у полиции подготовлен план обеспечения общественного порядка и безопасности, а также проведена оценка рисков с учётом различных сценариев. Службы будут следить за происходящим как на месте, так и в интернете; во время акции сотрудники полиции будут контролировать обстановку как с помощью личного присутствия, так и с использованием камер и дронов.
Кроме того, в соответствии с законом в протесте будут участвовать организаторы, ответственные за порядок, а также сотрудники охранной фирмы. Полиция призывает жителей быть понимающими и сотрудничать с правоохранительными органами, следуя их указаниям.
Ожидается, что подобные протесты против выхода Латвии из Стамбульской конвенции сегодня вечером пройдут также в Лиепае, Даугавпилсе, Цесисе, а также у посольств Латвии в Хельсинки, Таллине, Гааге, Вене, Берлине и Осло.