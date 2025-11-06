Полиция и медики готовятся к массовому протесту на Домской площади - будет пункт неотложной медпомощи

Как обычно, у полиции подготовлен план обеспечения общественного порядка и безопасности, а также проведена оценка рисков с учётом различных сценариев. Службы будут следить за происходящим как на месте, так и в интернете; во время акции сотрудники полиции будут контролировать обстановку как с помощью личного присутствия, так и с использованием камер и дронов.