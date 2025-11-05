Полиция готовится к массовым протестам населения на Домской площади - движение автомобилей и пешеходов перекроют

Как обычно, сотрудники правоохранительных органов подготовили план обеспечения общественного порядка и безопасности, провели оценку рисков и тщательно готовятся ко всем возможным сценариям. Службы следят за ситуацией как на месте, так и в интернете, а во время акций полиция будет контролировать порядок при помощи личного состава, камер и дронов. Кроме того, в соответствии с законом на протесте будут присутствовать и организаторы, ответственные за порядок, а также сотрудники охранных компаний. Полиция призывает жителей отнестись с пониманием и сотрудничать с правоохранительными органами, следуя их указаниям.