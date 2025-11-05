Полиция готовится к массовым протестам населения на Домской площади - движение автомобилей и пешеходов перекроют
В четверг, 6 ноября, на Домской площади в Риге пройдет повторный протест против выхода из Стамбульской конвенции. Полиция усилит меры безопасности, перекроет улицу Екаба и ограничит движение в Старой Риге.
Во время запланированной на четверг акции протеста на Домской площади полиция обеспечит строгие меры безопасности и перекроет движение, включая движение пешеходов, на улице Екаба у здания Сейма.
Как уже сообщалось, неделей ранее протест против выхода из Конвенции о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием собрал у Сейма около 5000 человек, став одной из самых многочисленных акций последних лет.
В четверг, 6 ноября, на Домской площади состоится повторный протест. Кроме того, акции запланированы также в Лиепае, Цесисе, Даугавпилсе и во многих местах за пределами Латвии.
В Государственной полиции агентству LETA сообщили, что полиция совместно с другими службами готовится к заявленным публичным мероприятиям, чтобы обеспечить общественную безопасность и порядок. Силы полиции будут присутствовать во всех местах проведения акций, особенно в столице.
Ожидается, что протест в Риге соберет большое количество участников. В связи с этим на Домской площади будут установлены заграждения, образующие коридоры, в которых будут находиться сотрудники полиции, чтобы обеспечивать общественный порядок, безопасность, а также возможность оперативного реагирования и общего контроля над ситуацией.
Также 6 ноября будут введены ограничения на передвижение: улица Екаба будет закрыта как для пешеходов, так и для транспорта, а в Старой Риге в некоторых местах во время акции будет ограничено движение автомобилей, в том числе для предпринимателей и местных жителей. При необходимости полиция может перекрыть или временно ограничить движение и в других местах. Учитывая вместимость Домской площади, Государственная полиция может принять решение ограничить доступ посетителей на территорию акции в целях безопасности.
Полиция обещает внимательно следить за ситуацией и потоком людей и, только если это действительно будет необходимо, примет соответствующее решение, информируя участников и направляя их в другие безопасные места поблизости, не препятствуя выражению мнения и участию в протесте.
Протест против выхода из Стамбульской конвенции (29.10.25)
У здания Сейма прошёл массовый протест против выхода Латвии из Стамбульской конвенции, в котором, по данным Государственной полиции, приняли участие ...
Как обычно, сотрудники правоохранительных органов подготовили план обеспечения общественного порядка и безопасности, провели оценку рисков и тщательно готовятся ко всем возможным сценариям. Службы следят за ситуацией как на месте, так и в интернете, а во время акций полиция будет контролировать порядок при помощи личного состава, камер и дронов. Кроме того, в соответствии с законом на протесте будут присутствовать и организаторы, ответственные за порядок, а также сотрудники охранных компаний. Полиция призывает жителей отнестись с пониманием и сотрудничать с правоохранительными органами, следуя их указаниям.