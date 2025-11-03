Айнар Шлесерс направил письмо Ринкевичу - он требует созвать Совет нацбезопасности

Наконец, в письме Шлесерс указывает на открытую поддерживающую роль общественных СМИ (LSM) и других медиа в отражении и популяризации точки зрения одной стороны. Так, протест 29 октября широко освещался и рекламировался на портале LSM, а также в интернет-изданиях, получающих государственное финансирование. Например, за два дня до пикета его активно продвигали порталы TVNET, LTV «Rīta Panorāma» и LV portāls, поддерживаемый VSIA Latvijas Vēstnesis, который позиционирует себя как официальный портал государственной и правовой информации Латвии. В настоящее время, отмечает Шлесерс, аналогичным образом рекламируется и следующий протест, который пройдёт 6 ноября на Домской площади. По его словам, ни один оппозиционный протест никогда не получал такого уровня освещения и продвижения, как акции, поддерживаемые правительственными партиями.