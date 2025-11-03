Айнар Шлесерс направил письмо Ринкевичу - он требует созвать Совет нацбезопасности
Сегодня, 3 ноября, председатель партии «Латвия на первом месте» (Latvija Pirmajā Vietā, LPV) Айнар Шлесерс направил письмо президенту Латвии Эдгару Ринкевичу, в котором выразил обеспокоенность ростом политической агрессии и ненависти в латвийском обществе, которые, по его мнению, подогреваются правительством и общественными СМИ.
В письме Айнар Шлесерс выражает обеспокоенность тем, что, учитывая события и публичную риторику после денонсации Стамбульской конвенции в Сейме, есть основания считать, что уже некоторое время действия отдельных правящих политических партий, в том числе представляемой премьер-министром Эвикой Силиней партии «Новое Единство» (JV) и представляемой министром обороны Андрисом Спрудсом партии «Прогрессивные» (PRO), способствуют обострению политической ситуации и поляризации общества в Латвии.
Учитывая, что такая ситуация напрямую влияет на среду национальной безопасности, как руководитель партии, представленной в Сейме, Шлесерс призывает президента в ближайшее время созвать заседание Совета национальной безопасности, на котором следовало бы оценить усиливающуюся общественную конфронтацию и её тенденцию перерасти в проявления политического насилия.
Шлесерс обращает внимание президента на то, что политические дискуссии превращаются в демонизацию одного человека и возглавляемой им партии — LPV, провоцируя политическое насилие, о чём свидетельствуют угрозы убийства, поступившие в адрес Шлесерса, и возбужденное по этому факту уголовное дело.
Он напоминает, что во время заседания Сейма 30 октября, на котором проходили заключительные дебаты по денонсации Стамбульской конвенции, депутаты PRO и JV неоднократно называли Шлесерса виновным в неспособности предотвратить насилие против женщин.
Сознательно одностороннюю публичную оценку, по словам Шлесерса, дала и премьер-министр Эвика Силиня (JV), которая в передаче TV24 «Post Scriptum» назвала лично виновными тех политиков, которые «подняли вчерашний вопрос», тем самым «раскалывая общество и нанося ущерб репутации Латвии за рубежом». Виновной Силиня признала партию «Латвия на первом месте».
«Такая намеренно односторонняя политическая риторика, обвиняющая одну партию и одного человека, уже привела к конкретным проявлениям ненависти», — подчёркивает Шлесерс в письме президенту.
В связи с протестом у здания Сейма 29 октября Шлесерс указывает, что во время мероприятия его участники совершили организованный акт запугивания у офиса партии LPV в Риге, на улице Алдару, 6, где были размещены различные транспаранты и плакаты с оскорбительными надписями о партии и её лидере. По словам Шлесерса, это был недвусмысленный акт ненависти, осуществлённый при прямой поддержке премьер-министра Эвики Силини и министра внутренних дел Рихарда Казловскиса («Новое Единство»), поскольку плакаты с указанными надписями были размещены у офиса LPV в присутствии полиции. О случившемся Шлесерс сообщил в правоохранительные органы.
Наконец, в письме Шлесерс указывает на открытую поддерживающую роль общественных СМИ (LSM) и других медиа в отражении и популяризации точки зрения одной стороны. Так, протест 29 октября широко освещался и рекламировался на портале LSM, а также в интернет-изданиях, получающих государственное финансирование. Например, за два дня до пикета его активно продвигали порталы TVNET, LTV «Rīta Panorāma» и LV portāls, поддерживаемый VSIA Latvijas Vēstnesis, который позиционирует себя как официальный портал государственной и правовой информации Латвии. В настоящее время, отмечает Шлесерс, аналогичным образом рекламируется и следующий протест, который пройдёт 6 ноября на Домской площади. По его словам, ни один оппозиционный протест никогда не получал такого уровня освещения и продвижения, как акции, поддерживаемые правительственными партиями.
«В Латвии необходимо укреплять ответственность СМИ в сфере политической коммуникации, поскольку наблюдается опасная тенденция: общественные медиа, поддерживая распространение либеральной идеологии, способствуют деградации политической культуры и распространяют риторику насилия. Это усиливает поляризацию общественного пространства. Риторика становится всё более угрожающей», — подчёркивает Шлесерс.
Он добавляет, что столкновение либеральной и консервативной идеологий может перерасти в акты политического насилия против отдельных лиц, что, по его словам, наглядно демонстрируют недавние события в США — покушение на бывшего президента Дональда Трампа и публичное убийство Чарли Кирка, свидетельствующие о «опасном влиянии политической поляризации и враждебной риторики на безопасность общества». «Как председатель партии «Латвия на первом месте» считаю, что партии, представленные в Сейме, совместно с президентом должны искать общие решения и точки соприкосновения, чтобы снизить напряжённость и восстановить доверие общества к государственным институтам, пока ситуация не стала неконтролируемой», — так завершает своё письмо президенту Эдгару Ринкевичу Шлесерс.