"Пуля в голову!" Полиция задержала мужчину, угрожавшего застрелить Айнара Шлесерса

Представитель LPV Лига Крапане уточнила агентству LETA, что Шлесерс получил угрозы через сообщение в социальных сетях. После этого он сразу обратился в полицию. В опубликованном в соцсетях видео мужчина говорит: «Сумка у меня уже готова, и я думаю сегодня застрелить Шлесерса, Айнарса Шлесерса». Затем он показывает сумку, в которой, по его словам, находится заряженное оружие, с которым он собирается «пустить пулю Шлесерсу в голову».