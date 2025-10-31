"Пуля в голову!" Полиция задержала мужчину, угрожавшего застрелить Айнара Шлесерса
Лидеру партии "Латвия на первом месте" (LPV) Айнару Шлесерсу сегодня поступили угрозы убийства, поэтому он обратился в "службы безопасности", говорится в распространённом заявлении партии.
Представитель LPV Лига Крапане уточнила агентству LETA, что Шлесерс получил угрозы через сообщение в социальных сетях. После этого он сразу обратился в полицию. В опубликованном в соцсетях видео мужчина говорит: «Сумка у меня уже готова, и я думаю сегодня застрелить Шлесерса, Айнарса Шлесерса». Затем он показывает сумку, в которой, по его словам, находится заряженное оружие, с которым он собирается «пустить пулю Шлесерсу в голову».
Aicinu Valsts drošības dienestus rīkoties❗️— Ainārs Šlesers (@SlesersAinars) October 31, 2025
Esmu saņēmis šādu video, kurā man nezināms cilvēks paziņo, ka plāno mani nogalināt❗️
Tikko saņēmu ziņu no Drošības dienestiem, ka cilvēks, kurš draudēja mani nogalināt, ir jau aizturēts❗️
Paldies drošības dienestiem par ātru un… pic.twitter.com/lwtw8SOUt5
LPV утверждает, что государственные службы безопасности (в заявлении не уточняется, какие именно) задержали человека, высказавшего угрозы. В настоящее время проводится расследование.
Агентство LETA выяснило, что заявление поступило в Государственную полицию, которая начала административное производство по факту угроз. В отделе общественных связей Государственной полиции агентству LETA сообщили, что в интернете распространилось видео, в котором, предположительно, содержатся угрозы и наблюдается агрессивное поведение, направленное против конкретного лица. Полиция установила автора видео и начала административное производство.
Партия Шлесерса, чьи политики сами нередко выделяются агрессивной риторикой, в своём заявлении обвинила политических оппонентов, которые разжигают ненависть к Шлесерсу, что в свою очередь привело к этим угрозам.