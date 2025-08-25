"За эти деньги мы бы могли...": Шлесерс-младший пояснил, почему критикует проект Rail Baltica
Проект Rail Baltica продолжает вызывать острые дискуссии в Латвии. Депутат Рижской думы Эдвард Шлесерс утверждает, что выросшая до 10 млрд евро стоимость железной дороги могла бы быть эффективнее направлена на мосты, автомагистрали и развитие региональной инфраструктуры.
Дискуссия о целесообразности проекта Rail Baltica вновь зазвучала в публичном пространстве. В эфире программы «Ziņu TOP» на телеканале TV24 лидер фракции «Латвия на первом месте» в Рижской думе Эдвард Шлесерс раскритиковал рост стоимости строительства.
«Знаете, любая инвестиция в инфраструктуру — это хорошо. Но проблема с Rail Baltica в том, что он обойдется в 8–10 миллиардов евро. За эти деньги мы могли бы построить Северный коридор, обновить все рижские мосты, построить шоссе до Эстонии и Литвы, а также восстановить дороги до Вентспилса, Лиепаи, Даугавпилса и Валмиеры», — отметил Шлесерс.
«Все началось с того, что проект оценивался в два миллиарда евро. Сегодня он стоит десять миллиардов, и нам говорят, что это приемлемо. Я считаю, что за такие деньги можно было бы обновить все дороги в стране и построить скоростные автомагистрали в Европу. Там можно обеспечить и военную мобильность, о которой так много говорят».
Ведущий передачи возразил, что развитие железнодорожного коридора важно и для возможных военных перевозок, однако Шлесерс подчеркнул: «Я не буду это комментировать. Мое мнение — транспортная инфраструктура должна быть сбалансированной. Нельзя позволить, чтобы один проект с непредсказуемыми расходами вытеснял все остальное развитие».