Кто станет следующим премьером? Силиня популярна среди молодежи, Шлесерс - у старшего поколения

По сравнению с другими регионами, в Земгале сильна поддержка министра экономики Виктора Валайниса (Союз зеленых и крестьян), а в Латгале значительна поддержка Яниса Урбановича ("Согласие"), Юлии Степаненко ("Суверенная власть") и Алексея Росликова ("За стабильность"). Те, кто в семье говорит по-латышски, чаще всего поддерживают Шлесерса, Пабрикса и Силиню. Среди русскоязычных респондентов на первом месте Шлесерс, на втором - Степаненко, на третьем - Росликов.