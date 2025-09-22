Кто станет следующим премьером? Силиня популярна среди молодежи, Шлесерс - у старшего поколения
Хотя большинство жителей Латвии пока не определились с выбором, данные опроса Gemius показывают, что на данный момент самым популярным кандидатом на пост премьер-министра остаётся Айнар Шлесерс («Латвия на первом месте»), которого поддерживают 14,5 % респондентов.
Согласно опросу, 14,5 % респондентов видят следующим премьер-министром Айнара Шлесерса, 9,8 % - нынешнего премьер-министра Эвику Силиню ("Новое Единство") и 9,5 % - Артиса Пабрикса из партии "Для развития Латвии".
Если рассматривать результаты по возрастным группам, то Шлесерс пользуется наибольшей поддержкой среди людей старше 45 лет, Силиня у молодых респондентов - 18-24 и 35-44 лет, а Пабрикс наиболее популярен среди респондентов 35-44 лет, при этом его поддерживают и более старшие респонденты.
В региональном разрезе Шлесерс сохраняет лидирующие позиции по всей Латвии. Силиня занимает второе место в Риге и Курземе, а Пабрикс опережает ее в Видземе и Земгале.
По сравнению с другими регионами, в Земгале сильна поддержка министра экономики Виктора Валайниса (Союз зеленых и крестьян), а в Латгале значительна поддержка Яниса Урбановича ("Согласие"), Юлии Степаненко ("Суверенная власть") и Алексея Росликова ("За стабильность"). Те, кто в семье говорит по-латышски, чаще всего поддерживают Шлесерса, Пабрикса и Силиню. Среди русскоязычных респондентов на первом месте Шлесерс, на втором - Степаненко, на третьем - Росликов.
По сравнению с латышами, русскоязычные гораздо реже выбирает Пабрикса и почти никогда Валайниса или Илзе Индриксоне (Национальное объединение).
Опрос проводился с 8 августа по 12 августа среди 2274 латвийских интернет-пользователей.