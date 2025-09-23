После провала в Риге Шлесерс меняет планы - будет баллотироваться на следующих выборах в Сейм

Ранее в интервью агентству LETA Шлесерс заявлял, что не будет баллотироваться на парламентских выборах, но будет кандидатом партии на пост премьера. Перед выборами самоуправлений он выражал уверенность в том, что станет мэром Риги. "Я не планирую участвовать в выборах в Сейм, не планирую становиться министром. Но пост премьера - это высшая должность в исполнительной власти государства, и я считаю, что мое назначение премьером помогло бы Риге развиваться еще быстрее", - заявлял Шлесерс незадолго до муниципальных выборов.