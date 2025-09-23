После провала в Риге Шлесерс меняет планы - будет баллотироваться на следующих выборах в Сейм
Айнар Шлесерс, лидер партии "Латвия на первом месте", решил участвовать в выборах в Сейм, несмотря на прежние заявления. Он также претендует на пост премьер-министра, рассчитывая объединить недовольных нынешней политикой.
Депутат Рижской думы, лидер партии "Латвия на первом месте" (ЛПМ) Айнар Шлесерс будет участвовать в выборах в Сейм следующей осенью. В интервью передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении Шлесерс сообщил, что решил баллотироваться на парламентских выборах, так как в Риге ЛПМ не удалось войти в коалицию. Работа в оппозиции - не то, к чему стремился Шлесерс, поэтому теперь он намерен бороться за победу на выборах в Сейм, сплотив ту часть латвийского общества, которая недовольна нынешней ситуацией.
"В Риге мы победили, но, к сожалению, была создана коалиция не для достижения чего-либо, а против Шлесерса", - заявил политик, подчеркнув, что его главной задачей будет победа ЛПМ на выборах в Сейм.
Шлесерс также станет кандидатом партии на пост премьер-министра.
Ранее в интервью агентству LETA Шлесерс заявлял, что не будет баллотироваться на парламентских выборах, но будет кандидатом партии на пост премьера. Перед выборами самоуправлений он выражал уверенность в том, что станет мэром Риги. "Я не планирую участвовать в выборах в Сейм, не планирую становиться министром. Но пост премьера - это высшая должность в исполнительной власти государства, и я считаю, что мое назначение премьером помогло бы Риге развиваться еще быстрее", - заявлял Шлесерс незадолго до муниципальных выборов.