Эвика Силиня обвинила СЗК в предательстве коалиции: "За это им придется отвечать"
Премьер-министр Эвика Силиня резко раскритиковала Союз зеленых и крестьян (СЗК) за позицию по Стамбульской конвенции, обвинив партию в подрыве доверия со стороны коалиционных партнёров и общества.
На пресс-конференции по итогам заседания правительства и Совета иностранных инвесторов в Латвии Эвика Силиня заявила, что вопрос о Стамбульской конвенции политики "вынесли на стол" с целью расколоть общество и отвлечь внимание от экономических вопросов.
"Я разочарована в наших партнерах по коалиции. Они нарушили свои обещания - и передо мной, и перед партнерам по коалиции и обществом, а теперь и перед международным сообществом, и за это им придется отвечать", - сказала премьер.
На вопрос, какой именно ответственности от СЗК она ожидает, Силиня ответила, что это станет понятно после того, как в ближайшие дни пройдут консультации в "Новом Единстве".
Действия СЗК премьер сравнила с изменой в браке. Она напомнила, что зимой уже была одна "измена" со стороны СЗК. "Вопрос в том, как долго жена будет терпеть. Это как с насилием - сколько она будет молчать? Не будет", - подчеркнула премьер.
Протест против выхода из Стамбульской конвенции (29.10.25)
У здания Сейма прошёл массовый протест против выхода Латвии из Стамбульской конвенции, в котором, по данным Государственной полиции, приняли участие ...
В свою очередь председатель правления Совета иностранных инвесторов Рейнхольд Шнейдер отметил, что совет не радуют последние события в парламенте. Он подчеркнул, что по данному вопросу не должно было быть никаких дискуссий, так как существует ряд других проблем, требующих более активного решения. Также иностранных инвесторов беспокоит, как решение Сейма отразится на репутации Латвии, сказал Шнейдер.
Председатель парламентской фракции СЗК Харийс Рокпелнис ранее заявил, что СЗК не видит оснований менять свою позицию по вопросу о Стамбульской конвенции в случае, если президент Эдгар Ринкевич примет решение вернуть закон о выходе Латвии из конвенции на повторное рассмотрение в Сейм.
По его словам, заседание бюджетной комиссии Сейма подтвердило, что коалиция продолжает работать эффективно - ранее достигнутые договоренности соблюдаются и работа над пакетом бюджетных законопроектов продолжается.
Рокпелнис подчеркнул, что СЗК призывает сосредоточиться на практических вопросах, касающихся бюджета, так как остается ряд нерешенных вопросов, по которым необходимо договориться до рассмотрения бюджета в первом чтении.
По его словам, коалиция достигла договоренности по рассмотрению этих вопросов и работа ведется в соответствии с утвержденным графиком и планом. Комментируя возможность изменения позиции СЗК по Стамбульской конвенции, Рокпелнис отметил, что сейчас оснований отступать от нее нет.
Руководитель парламентской фракции "Нового Единства" Эдмундс Юревицс ранее заявил агентству LETA, что партия обратится к президенту с призывом вернуть закон о выходе Латвии из Стамбульской конвенции на повторное рассмотрение в Сейм и у нее есть несколько вариантов дальнейших действий.
Как сообщалось, в четверг благодаря голосам оппозиции и СЗК Сейм принял закон о выходе Латвии из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, известной как Стамбульская конвенция.
Ряд негосударственных организаций уже направили президенту письмо с призывом вернуть закон о выходе из конвенции на повторное рассмотрение в парламент. Они подчеркивают, что конвенция является одним из важнейших международных инструментов в области прав человека, который защищает женщин, детей и других людей, подверженных риску насилия, поскольку возлагает на государство обязанность не только наказывать виновных, но и внедрять превентивные механизмы, просвещать общество, обеспечивать помощь жертвам насилия и развивать возможности правоохранительных органов по предотвращению насилия.
Авторы письма подчеркивают, что в публичном пространстве наблюдается кампания дезинформации о том, что отдельные положения конвенции якобы не соответствуют Конституции и другим законам. С учетом того, что конвенцию ратифицировали 39 стран-членов Совета Европы, организации считают, что выход Латвии из нее причинит серьезный ущерб международной репутации страны, поставив под угрозу ее образ как европейского, правового государства, поддерживающего права человека и гендерное равенство.
Протест против выхода из Стамбульской конвенции (08.10.25)
Ряд неправительственных организаций протестовал у здания Сейма, призывая депутатов сохранить международные обязательства Латвии в сфере прав человека и отклонить законопроект ...
Законопроект о выходе Латвии из Стамбульской конвенции подала оппозиционная партия "Латвия на первом месте", но поддержали его и другие оппозиционные партии - Национальное объединение, "Объединенный список" и "За стабильность!", а также представители коалиционного СЗК. Против выступали коалиционные партии "Новое Единство" и "Прогрессивные".
За выход Латвии из конвенции проголосовали 56 депутатов, против были 32 депутата "Нового Единства" и "Прогрессивных", а депутаты Игорь Раев и Дидзис Шмитс воздержались. Дебаты по законопроекту длились более 13 часов.
Закон был принят в срочном порядке, однако статус срочности ему не был присвоен большинством в две трети голосов, что дает президенту возможность не провозглашать закон и вернуть его на повторное рассмотрение в парламент. Противники выхода Латвии из конвенции упоминают и другие способы приостановить или отсрочить вступление закона в силу - обращение в Конституционный суд или призыв к президенту приостановить его провозглашение, чтобы начать сбор подписей для инициирования референдума.
Президент ранее сдержанно высказывался о возможной денонсации конвенции, не выражая поддержки ни одной из сторон. Ринкевич указал, что сохраняет нейтралитет, чтобы не становиться участником предвыборной борьбы, но после того, как Сейм примет решение о выходе из конвенции и закон окажется на его столе, он всесторонне его оценит и примет решение.