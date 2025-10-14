Совет по фискальной дисциплине: Латвия выбрала легкий путь - укрепление обороны за счет долгов

По этой причине СФД считает, что необходимо как можно скорее найти структурное и устойчивое решение проблемы финансирования расходов на оборону, поскольку в противном случае невозможно будет одновременно обеспечить сокращение или поддержание на устойчивом уровне государственного долга, сохранение обязательств по уровню расходов на оборону и дальнейшее поддержание финансируемых из бюджета отраслей, включая здравоохранение и образование.