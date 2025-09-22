Министр обороны: "Действия России - это всегда эскалация и демонстрация агрессивности и на нее необходимо реагировать"

Хотя прямой военной угрозы в данный момент нет, нельзя исключать эскалацию провокаций, саботажа и инцидентов. "С этим нужно считаться и быть готовыми к ним уже сегодня, а не когда-нибудь завтра. Мы должны демонстрировать свою готовность уже сейчас, в том числе учениями Namejs, которые еще больше усиливают нашу боеготовность. Это доказывает, что лучшим сдерживающим фактором является укрепление оборонных возможностей", - подчеркнул министр.