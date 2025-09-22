Министр обороны: "Действия России - это всегда эскалация и демонстрация агрессивности и на нее необходимо реагировать"
Министр обороны Андрис Спрудс заявил, что, хотя прямой военной угрозы для Латвии или НАТО в настоящее время нет, нельзя исключать эскалацию провокаций, саботажа и инцидентов со стороны России.
По словам министра, всегда нужно учитывать то, что Россия готова к эскалации. "Мы не можем расслабляться ни на миг, потому что в нашем регионе возможны гибридные провокации и не только", - отметил Спрудс.
Хотя прямой военной угрозы в данный момент нет, нельзя исключать эскалацию провокаций, саботажа и инцидентов. "С этим нужно считаться и быть готовыми к ним уже сегодня, а не когда-нибудь завтра. Мы должны демонстрировать свою готовность уже сейчас, в том числе учениями Namejs, которые еще больше усиливают нашу боеготовность. Это доказывает, что лучшим сдерживающим фактором является укрепление оборонных возможностей", - подчеркнул министр.
По словам Спрудса, демонстрация боеготовности также удерживает от потенциальной эскалации, так как Россия использует слабость. Поэтому так важна операция НАТО "Восточный страж", которая показывает, что на любые действия России последует ответ.
"Какими бы ни были действия России, какими бы мотивами она ни руководствовалась, по сути это всегда эскалация и демонстрация агрессивности и на нее необходимо реагировать", - сказал Спрудс.
Министр отметил, что Россия стремилась добиться ослабления роли НАТО и разобщенности внутри альянса, однако в итоге достигнут противоположный результат.