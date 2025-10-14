Журналисты на оборонных учениях: LSM впервые присоединилось к Namejs 2025

«Участие в учениях Namejs 2025 стало для нас ценнейшей возможностью на практике проверить, насколько мы готовы работать в условиях кризиса, когда обмен информацией происходит особенно интенсивно, а от наших решений и точности зависит доверие общества. Эти учения позволили нашей команде не только улучшить взаимодействие с государственными структурами и Национальными вооружёнными силами, но и испытать себя в реальном времени — в создании и публикации новостей. Такой опыт критически важен для выполнения нашей миссии — обеспечивать жителей достоверной, ясной и проверенной информацией при любых обстоятельствах. Мы гордимся, что коллеги из LSM продемонстрировали высокий профессионализм. В этом контексте важную роль сыграли и наши инвестиции в развитие технологий и повышение квалификации сотрудников, что позволяет гарантировать непрерывность работы», — отметила председатель правления LSM Байба Зузена.