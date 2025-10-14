Журналисты на оборонных учениях: LSM впервые присоединилось к Namejs 2025
Этой осенью команда Латвийского общественного СМИ (LSM) впервые приняла участие во всесторонних учениях по национальной обороне Namejs 2025, организованных Национальными вооружёнными силами.
В течение трёх дней представители LSM — редакторы новостных служб, ведущие передач, журналисты, технический и вспомогательный персонал — работали вместе с государственными учреждениями и военными, проверяя алгоритмы взаимодействия и обмена информацией в условиях повышенного напряжения. Этот опыт помогает укрепить готовность к чрезвычайным ситуациям и обеспечивает своевременное и точное информирование общества.
«Участие в учениях Namejs 2025 стало для нас ценнейшей возможностью на практике проверить, насколько мы готовы работать в условиях кризиса, когда обмен информацией происходит особенно интенсивно, а от наших решений и точности зависит доверие общества. Эти учения позволили нашей команде не только улучшить взаимодействие с государственными структурами и Национальными вооружёнными силами, но и испытать себя в реальном времени — в создании и публикации новостей. Такой опыт критически важен для выполнения нашей миссии — обеспечивать жителей достоверной, ясной и проверенной информацией при любых обстоятельствах. Мы гордимся, что коллеги из LSM продемонстрировали высокий профессионализм. В этом контексте важную роль сыграли и наши инвестиции в развитие технологий и повышение квалификации сотрудников, что позволяет гарантировать непрерывность работы», — отметила председатель правления LSM Байба Зузена.
Учения Namejs 2025 — крупнейшие оборонные учения в Латвии, в которых участвуют все подразделения Национальных вооружённых сил, а также государственные и муниципальные учреждения. Их цель — проверить готовность страны к кризисам и военным угрозам. Участие LSM подчёркивает ключевую роль общественного медиа в системе национальной безопасности — обеспечение общества надёжной и проверенной информацией.