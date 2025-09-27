Генерал-майор: оборонные планы Латвии основаны на принципе "готовы к борьбе уже сегодня"
Провокации России в воздухе, киберпространстве и информационном поле требуют немедленного и скоординированного ответа, заявил командующий НВС Каспар Пуданс на конференции Военного комитета НАТО в Риге, подчеркнув готовность Латвии и альянса решительно реагировать на угрозы.
Командующий НВС напомнил, что Россия в течение нескольких минувших недель намеренно нарушает воздушное пространство НАТО. Хотя это и тревожно, такие действия - не новые и не единичные случаи, а часть более широкой кампании запугивания и агрессии, с помощью которой агрессор пытается дестабилизировать регион, проверить единство НАТО.
Каспар Пуданс отметил, что национальные и региональные оборонные планы Латвии основаны на принципе "готовы к борьбе уже сегодня".
Пуданс рассказал, что в Латвии продолжаются закупки и поставки систем противовоздушной обороны среднего радиуса действия, ракет береговой обороны и современной реактивной артиллерии, что "знаменует важный шаг как в укреплении обороны страны, так и общей силы альянса".
"Латвия также является одним из лидеров в развитии и интеграции автономных систем и технологий дронов в современную боевую среду", - заявил командующий НВС.
Он рассказал, что Латвия вводит многоуровневую систему противовоздушной обороны - сеть, предназначенную для выявления, отслеживания и нейтрализации угроз противников путем создания мощного щита над территорией страны. Пуданс подчеркнул, что такой подход работает, поскольку именно его применила Украина, защищаясь от российской оккупации.
Командующий НВС отметил, что Россия продолжает угрожать миру и безопасности в евроатлантическом пространстве и за его пределами. Он считает, что провокации России - нарушения воздушного пространства, кибератаки и кампании по дезинформации - являются осознанными испытаниями решимости НАТО. Пуданс подчеркнул, что потенциал сдерживания опирается на готовность альянса решительно реагировать на весь спектр угроз.
Как сообщалось, в Риге в субботу завершилась конференция высшего военного органа НАТО - Военного комитета. Заседание прошло под председательством председателя Военного комитета НАТО адмирала Джузеппе Каво Драгоне. В нем также приняли участие верховный главнокомандующий союзными войсками в Европе генерал Алексис Гринкевич и верховный главнокомандующий союзными войсками по вопросам трансформации адмирал Пьер Вендье.