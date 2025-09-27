Генерал-майор: оборонные планы Латвии основаны на принципе "готовы к борьбе уже сегодня"

Командующий НВС напомнил, что Россия в течение нескольких минувших недель намеренно нарушает воздушное пространство НАТО. Хотя это и тревожно, такие действия - не новые и не единичные случаи, а часть более широкой кампании запугивания и агрессии, с помощью которой агрессор пытается дестабилизировать регион, проверить единство НАТО.