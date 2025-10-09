Три партии внесли в Сейм альтернативу Стамбульской конвенции

Перед голосованием руководитель фракции "Прогрессивных" Андрис Шуваев заявил, что в парламенте наблюдается "момент политической амнезии". Он подчеркнул, что, депутаты, внесшие данный проект, возможно забыли, что два года назад Сейм уже проголосовал по Стамбульской конвенции и принял ее. Депутат добавил, что, возможно, эти депутаты не знают, что в настоящее время влияние конвенции уже оценивается в комиссии по иностранным делам.