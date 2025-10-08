Силиня сомневается в стабильности правительства после голосования партии СЗК по Стамбульской конвенции
Премьер-министр Эвика Силиня выразила сомнение в стабильности правительства, обвинив Союз зеленых и крестьян (СЗК) в двойных стандартах и предупредив о риске политического театра, направленного на раскол коалиции.
Оценивая действия Союза зеленых и крестьян (СЗК), следует учитывать риск того, что они говорят одно, а делают другое, заявила премьер-министр Эвика Силиня в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама". Говоря о стабильности правительства и решении СЗК присоединиться к оппозиционным партиям в отказе от Стамбульской конвенции, Силиня заявила, что какими бы ни были причины для СЗК в свое время проголосовать за конвенцию, изменение мнения подрывает доверие к политикам.
Премьер-министр не уверена в стабильности правительства. "Я спросила у СЗК, будут ли они голосовать за бюджет и хотят ли они сохранить это правительство. Они сказали, что хотят бюджет и чтобы правительство работало. Но, конечно, оценивая действия, нужно учитывать риски: то, что они говорят одно, а делают другое", - сказала Силиня.
Она пообещала сделать все, чтобы избежать эскалации конфликтов между партнерами по правительству и создать стабильность. Однако сейчас уже предвыборное время, и каждая партия делает свой выбор. В целом заметен "политический театр", цель которого - расколоть правительство и привести оппозицию у власти.
По мнению Силини, правительству удалось составить достаточно хороший бюджет, который содержит ряд положительных моментов, а оппозиция завидует этому, потому что принятие такого бюджета ей невыгодно.
Ранее сообщалось, что президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил - если Сейм не примет государственный бюджет на следующий год, правительство автоматически уйдёт в отставку.