Ринкевич: если Сейм не примет бюджет, правительство автоматически падет

Отвечая на вопрос журналистов, уверен ли он, что парламент сможет утвердить бюджет на 2026 год, Эдгар Ринкевич отметил, что не хочет строить предположения или гадать. По его словам, если Сейм не примет бюджет, правительство падает, а на его место приходит новый Кабинет министров со своим предложением бюджета.