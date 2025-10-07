Ринкевич: если Сейм не примет бюджет, правительство автоматически падет
Если Сейм не примет государственный бюджет на следующий год, правительство автоматически уйдёт в отставку, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич во вторник на пресс-конференции после встречи с председателем Сейма Дайгой Миериней в Рижском замке.
Отвечая на вопрос журналистов, уверен ли он, что парламент сможет утвердить бюджет на 2026 год, Эдгар Ринкевич отметил, что не хочет строить предположения или гадать. По его словам, если Сейм не примет бюджет, правительство падает, а на его место приходит новый Кабинет министров со своим предложением бюджета.
Президент подчеркнул, что не будет прогнозировать результаты голосования, поскольку на этот вопрос могут ответить только депутаты коалиции и оппозиции.
В то же время он напомнил, что важно как можно скорее выполнить обязательства государства по оборонному бюджету, а также решить демографические и образовательные вопросы.
Председатель Сейма Дайга Миериня, в свою очередь, признала, что предвыборный период вносит разобщённость, и все три партии коалиции сейчас делают публичные заявления о своих инициативах, вместо того чтобы обсуждать вопросы совместно.
«На мой взгляд, эти вопросы нужно решать коллегиально, за одним столом. Принятие бюджета покажет, насколько едины партнёры по коалиции», — подчеркнула Миериня.
Как ранее сообщалось, правительство представит бюджет на 2026 год 15 октября, а 16 октября в 9:00 состоится внеочередное заседание Сейма, на котором депутаты начнут рассмотрение бюджета и сопровождающих законопроектов. Первое чтение бюджета запланировано на 5 ноября, а дебаты во втором чтении начнутся 3 декабря и продолжатся 4 и 5 декабря.