Сейм готовится к рассмотрению бюджета: ночных заседаний не будет, но возможны корректировки

После встречи с президентом Миериня заявила, что в утверждённый правительством проект бюджета могут быть внесены изменения. По её словам, обсуждается возможность сокращения отдельных расходов, чтобы направить сэкономленные средства в сферы, где остро не хватает финансирования — прежде всего в здравоохранение.