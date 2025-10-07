Сейм готовится к рассмотрению бюджета: ночных заседаний не будет, но возможны корректировки
Сейм Латвии не будет рассматривать государственный бюджет в ночное время, заявила председатель парламента Дайга Миериня на пресс-конференции во вторник. По её словам, правительство внесёт проект бюджета на 2026 год 15 октября, а уже 16 октября в 9:00 депутаты соберутся на внеочередное заседание для начала его рассмотрения.
Всего планируется рассмотреть 55 сопроводительных законопроектов, однако их количество может измениться. Первое чтение бюджета назначено на 5 ноября, второе — на 3 декабря, а последующие чтения пройдут 4 и 5 декабря.
Миериня подчеркнула, что Сейм постарается работать в нормальном режиме: «Ночных заседаний по бюджету не будет». По её словам, важно обеспечить качественное обсуждение, а не формальное голосование в поздние часы.
В парламенте также находятся другие значимые инициативы — в частности, законопроекты, предложенные президентом Эдгаром Ринкевичсом, включая изменения в процедуре избрания омбудсмена. Достигнут компромисс, согласно которому в будущем кандидатуру на эту должность смогут выдвигать десять депутатов и президент.
Кроме того, председатель Сейма выразила надежду, что на этой неделе парламенту удастся собрать кворум для рассмотрения двух ранее отложенных проектов — о предотвращении загрязнения и об экономической устойчивости.
После встречи с президентом Миериня заявила, что в утверждённый правительством проект бюджета могут быть внесены изменения. По её словам, обсуждается возможность сокращения отдельных расходов, чтобы направить сэкономленные средства в сферы, где остро не хватает финансирования — прежде всего в здравоохранение.
«Мы с президентом согласны, что нужно искать баланс: где можно сэкономить и где необходимо добавить. Всё будет зависеть от готовности депутатов воспользоваться своим правом на пересмотр бюджетных позиций», — отметила Миериня.
Она также не исключила, что парламент рассмотрит возможность пересмотра расходов независимых учреждений, которые, по её мнению, «могли бы солидарно с другими структурами государственного управления частично сократить свои затраты».