Имантская трагедия стала сигналом: время обновить железнодорожные переходы
После трагического несчастного случая, в результате которого, используя арендованный электроскутер, погибли две 13-летние девочки, вероятно, будут предприняты меры для улучшения безопасности пешеходов на железнодорожной станции «Иманта», заявил в эфире передачи «Krustpunktā» на Latvijas Radio главный технический инспектор Latvijas dzelzceļš Дайнис Званерс.
Трагедия произошла вечером 1 октября на станции «Иманта» в Риге. Несмотря на то, что на переезде были опущены шлагбаумы и горел мигающий сигнал светофора, девочки всё же решили пересечь пути, надеясь успеть до того, как поезд из Риги начнёт движение. Однако они не заметили, что с противоположной стороны приближался поезд из Слоки, который их сбил.
Отвечая на вопрос, соответствуют ли установленные барьеры современным требованиям, Званерс отметил, что существуют разные типы переходов и переездов — с различным оборудованием: от предупреждающих знаков и сигнализации до шлагбаумов, сообщает LSM.lv.
«Это зависит от интенсивности движения, вида транспорта и потока пешеходов. В каждом случае оборудование выбирается индивидуально», — пояснил Званерс.
Он подчеркнул, что в Латвии до сих пор барьеры на пешеходных переходах не использовались, однако после этой трагедии специалисты будут изучать вопрос и искать решения. Не исключено, что на каком-то из переходов будет проведён эксперимент по установке барьеров.
На станции «Иманта» также нет так называемого лабиринта — конструкции, которая не позволяет пересекать пути напрямую. «Такое устройство могло бы выполнять две или даже три функции — обозначать место перехода более чётко, замедлять движение пешехода и, при необходимости, разворачивать его лицом к направлению приближающегося поезда», — пояснил Званерс.
Он согласился, что движение на станции «Иманта» интенсивное, и установка лабиринта там была бы оправданной. После завершения расследования, вероятно, будет принято именно такое решение.
Эксперт по безопасности дорожного движения Оскарс Ирбитис из CSDD отметил, что необходимо обновить нормативные акты, так как действующие правила Кабинета министров, определяющие требования к оборудованию железных дорог, были приняты ещё в 1998 году. «В то время не существовало LED-технологий, не было многих современных систем сигнализации. Сейчас нужно пересмотреть оснащение переходов — это вопрос, который требует срочного внимания. И он касается не только станции "Иманта"», — подчеркнул Ирбитис. Он добавил, что в других странах существует множество решений для повышения безопасности рядом с железнодорожными путями: «Нам нужно развиваться в том же направлении».
Мэр Риги Виестурс Клейнбергс также признал, что железнодорожные переезды морально устарели, и поручил ответственному департаменту Рижской думы совместно с Latvijas dzelzceļš проверить все переезды города, чтобы найти пути их модернизации.