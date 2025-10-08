Имантская трагедия стала сигналом: время обновить железнодорожные переходы

Эксперт по безопасности дорожного движения Оскарс Ирбитис из CSDD отметил, что необходимо обновить нормативные акты, так как действующие правила Кабинета министров, определяющие требования к оборудованию железных дорог, были приняты ещё в 1998 году. «В то время не существовало LED-технологий, не было многих современных систем сигнализации. Сейчас нужно пересмотреть оснащение переходов — это вопрос, который требует срочного внимания. И он касается не только станции "Иманта"», — подчеркнул Ирбитис. Он добавил, что в других странах существует множество решений для повышения безопасности рядом с железнодорожными путями: «Нам нужно развиваться в том же направлении».