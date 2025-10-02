Один поезд заслонил им другой: как на самом деле произошла трагедия с двумя погибшими девочками в Иманте
В результате столкновения с пассажирским поездом в среду в Иманте погибли две 13-летние девочки. На переезде, где в тот момент были опущены шлагбаумы, а также включены световые и звуковые сигналы, они пропустили поезд, который прошёл в сторону Юрмалы. Сидя на электроскутере, девочки начали пересекать пути, но в тот же момент со стороны Слоки на Ригу двигался другой поезд, который они не заметили.
Чтобы почтить память погибших, жители приносят к месту трагедии цветы, свечи и игрушки, сообщает «Degpunktā».
Очевидец по имени Гунтарс оказался на месте происшествия вскоре после трагедии:
«Сначала я не обратил внимания на движение у путей. Вдруг вижу — лежат два человека на рельсах и рядом красный электроприбор. Две девочки примерно в 20 метрах от переезда, а эта их чёртова машина ещё дальше. Зрелище ужасное. Меня чуть не вырвало. Поезд даже не успел доехать до станции — видимо, резко затормозил».
Одна из девочек погибла сразу, за жизнь второй врачи боролись несколько часов, но, к сожалению, безуспешно. Другая женщина, ставшая свидетелем трагедии, рассказала, как всё произошло: «Поезд из Риги в Юрмалу проехал, и девочки решили, что можно ехать. Но тот поезд заслонил им другой, который мчался навстречу».
Компания Vivi подтвердила, что сначала прошёл поезд в сторону Юрмалы, а следом почти сразу шёл поезд в направлении Риги. Представитель компании Сигита Паула пояснила: «Две девочки на мотороллере пересекали пути, когда переезд был закрыт — работал шлагбаум, горел красный свет, звучал сигнал. Машинист, едва заметив их, применил экстренное торможение и подал сигнал, но избежать столкновения не удалось — поезд задел обеих».
На прошлой неделе уже сообщалось о 17-летнем подростке, которого задел поезд, когда он на электромопеде выехал на рельсы, не убедившись в безопасности. Его доставили в больницу в тяжёлом состоянии. Вечером в среду также пострадал человек в Юрмале, оказавшийся слишком близко к путям — он получил серьёзные травмы.