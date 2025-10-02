Один поезд заслонил им другой: как на самом деле произошла трагедия с двумя погибшими девочками в Иманте

«Сначала я не обратил внимания на движение у путей. Вдруг вижу — лежат два человека на рельсах и рядом красный электроприбор. Две девочки примерно в 20 метрах от переезда, а эта их чёртова машина ещё дальше. Зрелище ужасное. Меня чуть не вырвало. Поезд даже не успел доехать до станции — видимо, резко затормозил».