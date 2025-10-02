Компания Ride прокомментировала трагическое столкновение поезда и скутера в Иманте, в котором погибли две девочки
Компания по аренде электровелосипедов Ride, чьи скутеры в минувший день попали под поезд, на котором ехали две несовершеннолетние девушки, заявила Jauns.lv, что «произошедшая трагедия была катастрофической», и подчеркнула, что «ведется работа над дополнительными механизмами проверки, чтобы несовершеннолетние не могли пользоваться транспортными средствами компании».
Как сообщалось, трагический инцидент произошел возле железнодорожной станции Иманта, где под поезд попали две юные девушки на арендованных скутерах. Позднее Государственная полиция подтвердила смерть обеих деввочек.
«Прежде всего мы хотим выразить глубочайшие соболезнования родственникам погибших. Эта трагедия разрушительна и затрагивает каждого из нас. Безопасность всегда была и остается нашим главным приоритетом», — отметил исполнительный директор RIDE Mobility Эдгар Якобсон. Он подчеркнул, что услугами платформы могут пользоваться только лица, достигшие совершеннолетия, и отметил, что при регистрации пользователь должен подтвердить, что ему исполнилось 18 лет.
«Мы постепенно внедряем дополнительные механизмы проверки, которые позволят жестче контролировать это требование, однако в реальности бывают случаи, когда несовершеннолетние используют данные родителей или других лиц. Мы активно ищем технические и юридические решения, чтобы свести такие случаи к минимуму, включая возможность привязки документов или платежных карт к аккаунту», — добавил Якобсон.
Также директор отметил, что электровелосипедам Ride «по соображениям безопасности логично разрешать передвигаться как по проезжей части, так и по тротуару». Электровелосипеды компании являются маломощными и по сути ближе к обычному велосипеду, а не к тяжелым мопедам. Поэтому, по мнению компании, им следует разрешать использовать как велодорожки, так и тротуары там, где велодорожки отсутствуют, соблюдая безопасную скорость и учитывая пешеходов.
«Передвижение исключительно по проезжей части мы не считаем безопасным решением, особенно для молодежи или пожилых пользователей, которые используют электровелосипед как альтернативу личному автомобилю», — пояснил Якобсон.
Тем временем мэр Риги Виестурс Клейнберг подчеркнул необходимость срочного ужесточения контроля и введения ограничений для этих скутеров. «Срочно требуется более жесткий контроль и ограничения для этих транспортных средств. Мы находимся в абсурдной ситуации, когда муниципалитет не может единолично запретить им движение по тротуарам — для этого нужно менять закон в Сейме. Муниципалитетам должна быть предоставлена возможность самостоятельно принимать такие решения», — заявил мэр.
В то же время пользователь пользователи на платформе Threads выражают недовольство компанией Ride, отмечая, что проверка возраста недостаточна: «Это просто ненормально. Чтобы арендовать мопед в компании RIDE, в форме заявки достаточно ответить "YES", тем самым «подтвердив», что ты совершеннолетний. Тем, кто зарабатывает на такой системе, следовало бы сидеть в тюрьме!» — написал пользователь Андрей.