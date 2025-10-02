Компания Ride прокомментировала трагическое столкновение поезда и скутера в Иманте, в котором погибли две девочки

Также директор отметил, что электровелосипедам Ride «по соображениям безопасности логично разрешать передвигаться как по проезжей части, так и по тротуару». Электровелосипеды компании являются маломощными и по сути ближе к обычному велосипеду, а не к тяжелым мопедам. Поэтому, по мнению компании, им следует разрешать использовать как велодорожки, так и тротуары там, где велодорожки отсутствуют, соблюдая безопасную скорость и учитывая пешеходов.