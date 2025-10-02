"Этой беды можно было избежать", - мэр Риги о трагедии в Иманте с двумя погибшими девочками
Виестурс Клейнбергс.
"Этой беды можно было избежать", - мэр Риги о трагедии в Иманте с двумя погибшими девочками

Вчера возле железнодорожной станции Иманта произошла трагедия - две девочки погибли, когда на скутерах пытались пересечь рельсы. Сделать это они не успели - их сбил поезд. Мэр Риги в соцсети Х высказался о произошедшем.

Мэр Риги Виестурс Клейбергс написал в соцсети: "У станции Иманта произошла трагедия: при движении на арендованных мопедах погибли две несовершеннолетние девушки. Мои самые искренние соболезнования родителям и близким погибших детей! Этой беды можно было избежать. Срочно необходим более строгий контроль и ограничения в отношении таких мопедов. Мы оказались в абсурдной ситуации: самоуправление не может самостоятельно запретить передвижение этих мопедов по тротуарам — для этого нужно вносить изменения в закон на уровне Сейма. Муниципалитетам должна быть предоставлена возможность самим принимать такие решения. С учётом серьёзности ситуации я незамедлительно созову все ответственные инстанции, чтобы наконец найти чёткое и законное решение. Вопрос и к компании RIDE, предоставляющей мопеды для аренды: почему они оказались доступными несовершеннолетним, если в правилах компании ясно указано, что пользоваться ими запрещено до 18 лет? Почему не осуществляется контроль?"

