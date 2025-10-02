"Этой беды можно было избежать", - мэр Риги о трагедии в Иманте с двумя погибшими девочками
Вчера возле железнодорожной станции Иманта произошла трагедия - две девочки погибли, когда на скутерах пытались пересечь рельсы. Сделать это они не успели - их сбил поезд. Мэр Риги в соцсети Х высказался о произошедшем.
Мэр Риги Виестурс Клейбергс написал в соцсети: "У станции Иманта произошла трагедия: при движении на арендованных мопедах погибли две несовершеннолетние девушки. Мои самые искренние соболезнования родителям и близким погибших детей! Этой беды можно было избежать. Срочно необходим более строгий контроль и ограничения в отношении таких мопедов. Мы оказались в абсурдной ситуации: самоуправление не может самостоятельно запретить передвижение этих мопедов по тротуарам — для этого нужно вносить изменения в закон на уровне Сейма. Муниципалитетам должна быть предоставлена возможность самим принимать такие решения. С учётом серьёзности ситуации я незамедлительно созову все ответственные инстанции, чтобы наконец найти чёткое и законное решение. Вопрос и к компании RIDE, предоставляющей мопеды для аренды: почему они оказались доступными несовершеннолетним, если в правилах компании ясно указано, что пользоваться ими запрещено до 18 лет? Почему не осуществляется контроль?"
Šovakar pie Imantas stacijas noticis traģisks negadījums, kurā dzīvību zaudējušas divas nepilngadīgas jaunietes, pārvietojoties ar koplietošanas mopēdiem. Mana visdziļākā līdzjūtība bojāgājušo bērnu vecākiem un tuviniekiem!— Viesturs Kleinbergs (@VKleinbergs) October 1, 2025
