Кадр с места ДТП.
Аварии и происшествия
Сегодня 20:36
Ужасная трагедия у железнодорожной станции Иманта: две девочки попали под поезд - обе погибли
Несчастный случай произошёл возле станции Иманта, где под поезд попали две несовершеннолетние девочки, ехавшие на арендованном скутере, сообщает Sadursme.lv.
Несчастный случай произошёл после 18:00. Служба неотложной медицинской помощи сообщает, что три бригады медиков пытались спасти одну из пострадавших, однако полученные травмы оказались слишком тяжёлыми. Ещё до приезда врачей другая девочка уже скончалась.
Представитель Государственной полиции Мадара Шершнёва сообщила:
«По первоначальной информации, на железнодорожном переезде поезд задел двух девочек, которые передвигались на электроскутере.В результате несчастного случая обе погибли. Сотрудники Государственной полиции продолжают работу на месте происшествия».
Otkrito.lv выражает искренние соболезнования родным погибших.