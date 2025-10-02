PTAC приостановил работу Ride Mobility после трагедии в Иманте
Мэр Риги обвинил Ride Mobility в манипуляциях с классификацией транспорта.
PTAC приостановил работу Ride Mobility после трагедии в Иманте

LETA / Otkrito.lv

Центр защиты прав потребителей (PTAC) принял решение приостановить деятельность оператора аренды электровелосипедов Ride Mobility (SIA Ride).

Такое решение последовало после обращения мэра Риги Виестурса Клейнбергса, который призвал оценить работу компании в связи с гибелью двух девочек 2012 года рождения. Они попали под поезд в Иманте, управляя арендованным транспортным средством Ride Mobility.

Клейнбергс пояснил, что главные возражения связаны с тем, что компания классифицировала свои аппараты как самодвижущиеся велосипеды, а не электрические мопеды. Хотя транспортные средства оснащены педалями, фактически ими не пользуются. Такая классификация снижала требования к их эксплуатации: если бы они были признаны мопедами, дети не могли бы их использовать, а взрослым потребовалось бы водительское удостоверение.

PTAC подчеркнул, что безопасность потребителей, особенно детей, является приоритетом. После трагедии началась проверка предоставляемых компанией услуг. В соответствии с Законом о безопасности товаров и услуг PTAC считает, что аренда таких аппаратов в настоящий момент недопустима, и их использование приостановлено до дальнейшего решения.

До 3 октября 12:00 компания обязана предоставить доказательства прекращения предоставления услуг.

Ведомство отмечает, что один из основных рисков — доступ к услугам для детей, для которых они не предназначены, и отсутствие у оператора механизма проверки возраста.

Исполнительный директор Ride Эдгар Якобсонс заявил, что считает решение PTAC необоснованным. Вместе с юристами он намерен оценить его правовую обоснованность и определить дальнейшие шаги.

Директор PTAC Зайга Лиепиня подчеркнула, что услуги должны быть немедленно приостановлены, чтобы предотвратить доступ несовершеннолетних и избежать повторения подобных случаев.

PTAC также призвал других операторов убедиться в эффективной системе проверки возраста.

