PTAC приостановил работу Ride Mobility после трагедии в Иманте

Клейнбергс пояснил, что главные возражения связаны с тем, что компания классифицировала свои аппараты как самодвижущиеся велосипеды, а не электрические мопеды. Хотя транспортные средства оснащены педалями, фактически ими не пользуются. Такая классификация снижала требования к их эксплуатации: если бы они были признаны мопедами, дети не могли бы их использовать, а взрослым потребовалось бы водительское удостоверение.