PTAC приостановил работу Ride Mobility после трагедии в Иманте
Центр защиты прав потребителей (PTAC) принял решение приостановить деятельность оператора аренды электровелосипедов Ride Mobility (SIA Ride).
Такое решение последовало после обращения мэра Риги Виестурса Клейнбергса, который призвал оценить работу компании в связи с гибелью двух девочек 2012 года рождения. Они попали под поезд в Иманте, управляя арендованным транспортным средством Ride Mobility.
Клейнбергс пояснил, что главные возражения связаны с тем, что компания классифицировала свои аппараты как самодвижущиеся велосипеды, а не электрические мопеды. Хотя транспортные средства оснащены педалями, фактически ими не пользуются. Такая классификация снижала требования к их эксплуатации: если бы они были признаны мопедами, дети не могли бы их использовать, а взрослым потребовалось бы водительское удостоверение.
PTAC подчеркнул, что безопасность потребителей, особенно детей, является приоритетом. После трагедии началась проверка предоставляемых компанией услуг. В соответствии с Законом о безопасности товаров и услуг PTAC считает, что аренда таких аппаратов в настоящий момент недопустима, и их использование приостановлено до дальнейшего решения.
До 3 октября 12:00 компания обязана предоставить доказательства прекращения предоставления услуг.
Ведомство отмечает, что один из основных рисков — доступ к услугам для детей, для которых они не предназначены, и отсутствие у оператора механизма проверки возраста.
Исполнительный директор Ride Эдгар Якобсонс заявил, что считает решение PTAC необоснованным. Вместе с юристами он намерен оценить его правовую обоснованность и определить дальнейшие шаги.
Директор PTAC Зайга Лиепиня подчеркнула, что услуги должны быть немедленно приостановлены, чтобы предотвратить доступ несовершеннолетних и избежать повторения подобных случаев.
PTAC также призвал других операторов убедиться в эффективной системе проверки возраста.