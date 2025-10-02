Стал известен возраст девочек, погибших у железнодорожной станции Иманта
1 октября у железнодорожной станции Иманта произошёл трагический инцидент: под поезд попали две девочки, ехавшие на арендованном скутере.
Скорая помощь сообщила, что ещё до прибытия медиков одна из девочек скончалась на месте. Три бригады медиков пытались спасти вторую, однако полученные травмы оказались слишком серьёзными. Позже агентство LETA, ссылаясь на Государственную полицию, подтвердило смерть обеих школьниц. Как сообщает Latvijas Radio, обеим девочкам было всего по 13 лет.
Полиция выясняет, какие профили использовали девочки для аренды транспортного средства, сообщает портал Lsm.lv
Представитель Государственной полиции Лина Багдонe отметила, что этот транспорт можно рассматривать как велосипед. Согласно статье 24, часть 4 Закона о дорожном движении, участвовать в движении на велосипеде самостоятельно разрешено лицам в возрасте от 10 до 17 лет, если у них есть права на велосипед или любой другой вид транспортного средства.
Эксперт по безопасности дорожного движения CSDD Оскар Ирбитис подчеркнул, что независимо от марки или цвета этих транспортных средств, заключать договоры аренды сейчас могут только совершеннолетние. Тем не менее на улицах часто можно видеть подростков за рулём таких транспортных средств, что означает, что взрослые делятся своими аккаунтами, за что несут ответственность. Эксперт считает важным усилить контроль за возрастом пользователей на дорогах.
Как уже сообщал Otkrito.lv, компания по аренде электросамокатов Ride, чьи скутеры стали причиной трагедии, заявила, что «произошедшая беда была катастрофической» и подчеркнула, что «работает над дополнительными механизмами проверки, чтобы несовершеннолетние не могли пользоваться транспортными средствами». «Прежде всего мы хотим выразить глубочайшие соболезнования родственникам погибших. Эта трагедия разрушительна и затрагивает каждого из нас. Безопасность всегда была и остаётся нашим главным приоритетом», — отметил исполнительный директор RIDE Mobility Эдгар Якобсон.
Он подчеркнул, что услугами платформы могут пользоваться только совершеннолетние, а при регистрации пользователь должен подтвердить, что ему исполнилось 18 лет.