Стал известен возраст девочек, погибших у железнодорожной станции Иманта

Эксперт по безопасности дорожного движения CSDD Оскар Ирбитис подчеркнул, что независимо от марки или цвета этих транспортных средств, заключать договоры аренды сейчас могут только совершеннолетние. Тем не менее на улицах часто можно видеть подростков за рулём таких транспортных средств, что означает, что взрослые делятся своими аккаунтами, за что несут ответственность. Эксперт считает важным усилить контроль за возрастом пользователей на дорогах.