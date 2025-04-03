"Это каким моральным уродом надо быть": ситуация с электроскутером в Иманте стала объектом острой критики
Житель рижского микрорайона Иманта опубликовал в социальных сетях фотографии, на которых видно, как прокатный электроскутер перегородил пандус, предназначенный для инвалидов, пожилых людей и велосипедистов.
Правильная парковка электроскутеров – это не только вопрос соблюдения правил, но и показатель гражданской ответственности. В данном случае оставленный на пандусе самокат – это не просто физическое препятствие, а символ безразличия к людям с особыми потребностями. Такое отношение вызывает возмущение, что и выразил автор поста, эмоционально осудив того, кто намеренно оставил транспорт в таком положении, осознавая, что он будет мешать другим. "Это каким моральным уродом надо быть, чтобы специально перегородить пандус для инвалидов?! Вся площадка свободна. Места мало!" – эмоционально написал пользователь.
Ситуация вызвала активное обсуждение в комментариях. Мнения разделились. Некоторые пользователи осудили эмоциональность автора поста: "Плохо, но поправимо. А когда взрослый человек называет другого "уродом", это уже исправить нельзя". Другие отметили отсутствие контроля со стороны городских властей и сервисов проката:
- "Классика. Обидно, что город не контролирует."
- "Ну так оттащили бы подальше чуть-чуть. И позвоните в Ride. Они должны штрафануть нарушителя."
Были и те, кто предположил, что электроскутер могли переместить случайные прохожие:
- "Не факт, что именно тот, кто ехал, так оставил. Эти самокаты продолжают пинать, пихать, скидывать куда попало".
- "Те, кто на таких катаются, не будут ставить их так, чтобы они мешали кому-то. Это делают обычно малолетки, которые мимо проходят. Типа тех, что самокаты на деревья и в реки скидывают".
Эта ситуация – очередное напоминание о проблеме бесконтрольного размещения прокатных самокатов и электроскутеров. С одной стороны, сервисы аренды должны активнее контролировать пользователей и наказывать за неправильную парковку. С другой стороны, сами жители могут оперативно устранять такие проблемы, перемещая самокаты в более удобные места и сообщая о нарушениях операторам.