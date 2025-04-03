"Это каким моральным уродом надо быть": ситуация с электроскутером в Иманте стала объектом острой критики

Правильная парковка электроскутеров – это не только вопрос соблюдения правил, но и показатель гражданской ответственности. В данном случае оставленный на пандусе самокат – это не просто физическое препятствие, а символ безразличия к людям с особыми потребностями. Такое отношение вызывает возмущение, что и выразил автор поста, эмоционально осудив того, кто намеренно оставил транспорт в таком положении, осознавая, что он будет мешать другим. "Это каким моральным уродом надо быть, чтобы специально перегородить пандус для инвалидов?! Вся площадка свободна. Места мало!" – эмоционально написал пользователь.