После трагедии в Иманте мэр Риги потребовал убрать транспорт Ride Mobility с улиц города

На пресс-конференции он подчеркнул, что если бы такие средства передвижения были классифицированы как мопеды, то дети не имели бы права ими пользоваться, а водителям потребовались бы водительские удостоверения. «Если бы Ride Mobility не настаивал так агрессивно, что их транспорт — это не мопеды, а самобалансирующиеся велосипеды, этой трагедии не произошло бы», — уверен Клейнбергс.