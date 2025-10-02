После трагедии в Иманте мэр Риги потребовал убрать транспорт Ride Mobility с улиц города
Мэр Риги Виестурс Клейнбергс обратился в Центр по защите прав потребителей с просьбой рассмотреть возможность изъятия транспортных средств компании Ride Mobility из эксплуатации.
На пресс-конференции он подчеркнул, что если бы такие средства передвижения были классифицированы как мопеды, то дети не имели бы права ими пользоваться, а водителям потребовались бы водительские удостоверения. «Если бы Ride Mobility не настаивал так агрессивно, что их транспорт — это не мопеды, а самобалансирующиеся велосипеды, этой трагедии не произошло бы», — уверен Клейнбергс.
Мэр призвал предпринимателей убрать такие устройства с улиц, если они действительно хотят защитить жизнь детей.
Он также поручил Департаменту внешней среды и мобильности проверить все пешеходные переходы через железную дорогу и найти решения для повышения безопасности — например, установить барьеры, препятствующие беспрепятственному пересечению путей.
На следующей неделе Клейнбергс планирует обратиться в комиссию Сейма по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике с предложением о поправках в Закон о дорожном движении, предусматривающих запрет на использование таких транспортных средств на тротуарах. Поправки разрабатывались совместно с министерством и должны были пройти через правительство, однако теперь их намерены внести напрямую через парламентскую комиссию.
В то же время мэр признал, что эти поправки не смогли бы предотвратить конкретную трагедию, так как дети двигались по проезжей части.
Заместитель начальника Рижской муниципальной полиции Андрей Аронов сообщил, что данный транспорт был зарегистрирован как велосипед, поэтому подросткам не запрещено им пользоваться.
Всего в этом году полиция Риги зафиксировала 149 нарушений, совершённых пользователями средств микромобильности, включая случаи, когда ими управляли несовершеннолетние, а также другие виды нарушений правил дорожного движения.
Виестурс Клейнбергс выразил соболезнования семьям погибших девочек.