Ride Mobility может подать в суд на мэра Риги из-за обвинений после трагедии в Иманте

фото: LETA
Ride Mobility обвинила мэра Риги в клевете и подсчёте убытков.
LETA

Компания средств микромобильности Ride Mobility, возможно, подаст в суд на мэра Риги Виестурса Клейнбергса, поскольку считает, что он причинил ей существенный ущерб, пытаясь представить Ride Mobility главным виновником трагедии, произошедшей на прошлой неделе на железнодорожном переезде в Иманте. Об этом исполнительный директор Ride Mobility Эдгар Якобсонс заявил в передаче "Spried ar Delfi".

Директор Центра защиты прав потребителей (ЦЗПП) Зайга Лиепиня отвергла упреки в том, что действия центра были предприняты под влиянием мэра Риги, и пообещала провести проверки и в других компаниях этой отрасли. По словам Якобсонса, мэр попытался переложить ответственность за трагедию в Иманте на Ride Mobility, возложив вину на компанию, вместо того чтобы отметить, что авария на железнодорожном переезде произошла при запрещающем сигнале, а затем ситуация еще больше усугубилась.

Мэр Риги Виестурс Клейнбергс.
"Был целый ряд неправдивых заявлений, которые нанесли нашему предприятию значительный ущерб. Наши юристы сейчас анализируют, как действовать дальше. Думаю, что будут последствия", - сказал он.

На вопрос, означает ли это, что компания может подать в суд на мэра Риги, Якобсонс ответил, что это возможно. Лиепиня со своей стороны подчеркнула, что действия Клейнбергса не имели решающего значения для решения ЦЗПП о приостановке работы Ride Mobility.

"Это не имеет значения. Мы оцениваем риски, существующие в обществе. В данном случае произошел несчастный случай - мы провели оценку, начали проверку и поняли, что, если бы у детей не было возможности воспользоваться этим транспортным средством, возможно, трагедии удалось бы избежать", - пояснила она.

Лиепиня также сообщила, что ЦЗПП планирует провести оценку всех компаний средств микромобильности, и там, где будут выявлены несоответствия, предложит внести изменения или даже приостановит их деятельность, если риски окажутся высокими.

