Ride Mobility может подать в суд на мэра Риги из-за обвинений после трагедии в Иманте

Директор Центра защиты прав потребителей (ЦЗПП) Зайга Лиепиня отвергла упреки в том, что действия центра были предприняты под влиянием мэра Риги, и пообещала провести проверки и в других компаниях этой отрасли. По словам Якобсонса, мэр попытался переложить ответственность за трагедию в Иманте на Ride Mobility, возложив вину на компанию, вместо того чтобы отметить, что авария на железнодорожном переезде произошла при запрещающем сигнале, а затем ситуация еще больше усугубилась.