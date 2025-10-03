После трагедии в Иманте не утихает спор вокруг мини-мопедов Ride - фирма отказывается прекращать работу

Ранее сообщалось, что в результате столкновения с пассажирским поездом в среду в Иманте погибли две 13-летние девочки. На переезде, где в тот момент были опущены шлагбаумы, а также включены световые и звуковые сигналы, они пропустили поезд, который прошёл в сторону Юрмалы. Сидя на электроскутере, девочки начали пересекать пути, но в тот же момент со стороны Слоки на Ригу двигался другой поезд, который они не заметили.