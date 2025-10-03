После трагедии в Иманте не утихает спор вокруг мини-мопедов Ride - фирма отказывается прекращать работу
После трагедии в Иманте и решения Центра защиты прав потребителей (PTAC) приостановить прокат мини-мопедов, компания Ride Mobility продолжает работу и оспаривает решение, считая его непропорциональным.
Оператор прокатных мини-мопедов Ride Mobility (ООО "Ride") не приостановил оказание услуги и направил письмо в Центр защиты прав потребителей (PTAC) о необоснованности решения, сообщил исполнительный директор Ride Эдгар Якобсонс. Он сообщил, что компания со своими юристами проанализировала решение PTAC и направила учреждению письмо, в котором указала, что решение PTAC, по мнению Ride, непропорционально и необоснованно. "Вероятно, PTAC нам что-то ответит. Тогда мы оценим их доводы", - сказал Якобсонс.
Как сообщалось, вчера PTAC принял решение приостановить услуги оператора прокатных мини-мопедов Ride Mobility. Решение было принято после призыва мэра Риги Виестурса Клейнбергса дать оценку деятельности компании, который, в свою очередь, последовал за гибелью двух девочек 2012 года рождения, которые на устройстве Ride Mobility попали под поезд в Иманте и погибли.
По словам Клейнбергса, самые большие возражения вызывает то, что Ride Mobility агрессивно позиционирует свои транспортные средства как самоходные велосипеды, а не электрические мопеды. Эти машины оснащены педалями, но как велосипеды не используются, зато это снизило требования к их использованию. Если бы они были классифицированы как мопеды, детям не разрешалось бы ими пользоваться, а пользователи должны были бы иметь водительские права.
Ранее сообщалось, что в результате столкновения с пассажирским поездом в среду в Иманте погибли две 13-летние девочки. На переезде, где в тот момент были опущены шлагбаумы, а также включены световые и звуковые сигналы, они пропустили поезд, который прошёл в сторону Юрмалы. Сидя на электроскутере, девочки начали пересекать пути, но в тот же момент со стороны Слоки на Ригу двигался другой поезд, который они не заметили.