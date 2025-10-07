Главный бонус 2025 года от работодателя - не кофе и гибкий график, а взносы в пенсионный фонд

По данным опроса банка Luminor, более четверти жителей Латвии считают этот фактор значимым при выборе места работы. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос, и в Латвии тенденция выражена сильнее, чем у соседей, что свидетельствует о растущем интересе общества к долгосрочной финансовой безопасности. Эта тенденция отражается и в цифрах: если в 2024 году 22% жителей Латвии рассматривали взносы работодателя в третий уровень пенсионной системы как важное преимущество, то в этом году показатель вырос до 26%. Такой рост свидетельствует о растущем интересе и понимании значения накоплений при оценке предлагаемых работодателем льгот. Это может рассматриваться как позитивный сигнал не только в плане большего внимания к долгосрочному финансовому планированию, но и как признак того, что участие работодателей в обеспечении будущего сотрудников становится важным критерием в борьбе за квалифицированные кадры.