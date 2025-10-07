Главный бонус 2025 года от работодателя - не кофе и гибкий график, а взносы в пенсионный фонд
Взносы работодателя в третий уровень пенсионной системы становятся всё более важным бонусом в глазах работников, и статистика показывает, что сами компании тоже увеличивают эти вложения.
По данным опроса банка Luminor, более четверти жителей Латвии считают этот фактор значимым при выборе места работы. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос, и в Латвии тенденция выражена сильнее, чем у соседей, что свидетельствует о растущем интересе общества к долгосрочной финансовой безопасности. Эта тенденция отражается и в цифрах: если в 2024 году 22% жителей Латвии рассматривали взносы работодателя в третий уровень пенсионной системы как важное преимущество, то в этом году показатель вырос до 26%. Такой рост свидетельствует о растущем интересе и понимании значения накоплений при оценке предлагаемых работодателем льгот. Это может рассматриваться как позитивный сигнал не только в плане большего внимания к долгосрочному финансовому планированию, но и как признак того, что участие работодателей в обеспечении будущего сотрудников становится важным критерием в борьбе за квалифицированные кадры.
В сравнении с другими странами Балтии в Латвии наблюдается наиболее быстрое изменение отношения к пенсионным накоплениям. Пока в Латвии более четверти жителей считают взносы работодателя в третий пенсионный уровень значимыми, в Литве этот показатель составляет 22%, а в Эстонии — 21%. «В долгосрочной перспективе как активные, так и консервативные пенсионные планы третьего уровня демонстрируют стабильную положительную доходность. За трёхлетний период доходность активных планов составляет около 7–9%, что соответствует долгосрочным ожиданиям, а в сбалансированных и более консервативных планах с меньшей долей акций — примерно 4%. Эти показатели подтверждают, что инвестиции в третий пенсионный уровень обеспечивают ощутимый рост стоимости даже в условиях колебаний на финансовых рынках. В этом смысле третий пенсионный уровень — один из самых простых и эффективных способов, с помощью которых работодатель может реально вложиться в финансовое будущее своего сотрудника», — отмечает руководитель управления активами и пенсионных компаний Luminor Атис Круминьш.
За последние годы всё больше предприятий осознают важность подобных преимуществ и необходимость заботы о будущем своих работников. По данным Банка Латвии, в первые три месяца текущего года взносы работодателей в третий пенсионный уровень выросли на 17% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Взносы работодателя в третий пенсионный уровень могут стать значительным преимуществом при привлечении и удержании сотрудников. Они помогают работникам формировать накопления к пенсии, а для компаний это — способ укрепить лояльность персонала и заявить о себе как о социально ответственных и ориентированных на устойчивое развитие работодателях.
Опрос банка Luminor проведён в странах Балтии в июне 2025 года совместно с исследовательским агентством Norstat. Всего было опрошено 3001 респондент в возрасте от 18 до 65 лет.