airBaltic празднует юбилей и предлагает всем поучаствовать в викторине... за 10 евро

Желающие могут зарегистрироваться на викторину по ссылке: ej.uz/airbaltic30_viktorina. Согласно правилам, для участия в юбилейной викторине необходимо зарегистрироваться через форму, оплатив взнос в размере 10 евро. После успешной оплаты участник получает на электронную почту информацию о подключении. Сама игра состоит из 10 раундов, в каждом — минимум 6 вопросов. После пятого раунда предусмотрен десятиминутный перерыв. Ведущий в начале знакомит с общими правилами, а если у отдельного раунда есть особые условия, сообщает о них перед его стартом. Вопросы показываются в вебинаре, а ответы участники вводят на телефоне. После каждого раунда демонстрируется таблица лидеров TOP22, а также личный результат на экране телефона.