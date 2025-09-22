airBaltic празднует юбилей и предлагает всем поучаствовать в викторине... за 10 евро
Латвийская авиакомпания airBaltic отметит 30-летие юбилейной викториной 25 сентября, предложив участникам проверить знания об истории перевозчика, выполнившего миллион рейсов для 65 миллионов пассажиров. Правда, не бесплатно, зато с возможностью выиграть ценные призы.
Латвийская национальная авиакомпания airBaltic в четверг, 25 сентября, в 20:00 проведет юбилейную викторину, посвященную 30-летию авиакомпании, сообщили агентству LETA в компании. Викторина даст возможность проверить знания об авиакомпании, закулисье полетов, направлениях и мире авиации. Одновременно во время викторины можно будет узнать факты об истории и достижениях airBaltic.
Желающие могут зарегистрироваться на викторину по ссылке: ej.uz/airbaltic30_viktorina. Согласно правилам, для участия в юбилейной викторине необходимо зарегистрироваться через форму, оплатив взнос в размере 10 евро. После успешной оплаты участник получает на электронную почту информацию о подключении. Сама игра состоит из 10 раундов, в каждом — минимум 6 вопросов. После пятого раунда предусмотрен десятиминутный перерыв. Ведущий в начале знакомит с общими правилами, а если у отдельного раунда есть особые условия, сообщает о них перед его стартом. Вопросы показываются в вебинаре, а ответы участники вводят на телефоне. После каждого раунда демонстрируется таблица лидеров TOP22, а также личный результат на экране телефона.
В конце определяются победители:
- 1-е место получает билеты бизнес-класса airBaltic для двоих туда-обратно;
- 2-е место — билеты эконом-класса для двоих туда-обратно;
- 3-е место — подарочную карту airBaltic на 100 евро.
Дополнительные призы предусмотрены для 30-го, 60-го и 90-го мест — каждому достанется модель самолета airBaltic и онлайн-подарочная карта викторины.
Отмечая 30-летие, airBaltic создала сайт, где посетители могут ознакомиться с историей авиакомпании, важнейшими событиями и специальным оформлением самолетов. На сайте также есть раздел «30 историй за 30 лет», в котором собраны воспоминания и опыт людей о полетах и сотрудничестве с airBaltic.
Авиакомпания airBaltic была основана 28 августа 1995 года, когда Латвийское государство и скандинавская авиакомпания Scandinavian Airlines (SAS) договорились о создании совместного предприятия. 1 октября 1995 года авиакомпания совершила первый коммерческий рейс из Риги в Стокгольм на самолете Saab SF340 с 33 пассажирскими местами. В настоящее время airBaltic выполняет рейсы на флоте из 50 самолетов Airbus A220-300, соединяя страны Балтии, Тампере и сезонно Гран-Канарию с более чем 80 направлениями и 130 маршрутами в Европе, на Ближнем Востоке, в Северной Африке и на Кавказе.
За последние 30 лет airBaltic перевезла более 65 миллионов пассажиров и выполнила свыше одного миллиона рейсов.