Министр призвал Литву и Эстонию объединиться с Латвией и купить немножко airBaltic
Привлечение других стран Балтии к потенциальному первичному публичному размещению акций (IPO) латвийской национальной авиакомпании airBaltic стало бы сильным сигналом для финансового сектора, способствующим доверию и инвестициям в развитие авиакомпании, заявил в четверг на Рижском авиационном форуме министр сообщения Атис Швинка ("Прогрессивные").
В своём выступлении министр подчеркнул, что страны Балтии стоят перед выбором, поскольку регион гораздо сильнее зависит от авиационного сообщения, чем многие другие регионы Европы, учитывая географическое положение. Он также отметил, что авиация является двигателем бизнеса, туризма, инвестиций и безопасности.
«Балтийский рынок станет по-настоящему конкурентоспособным только тогда, когда все страны Балтии будут действовать вместе. Сотрудничество — ключевой фактор. Если Латвия, Литва и Эстония объединят свой потенциал, мы больше не будем тремя маленькими государствами с раздробленными рынками, а превратимся в единый интегрированный регион, привлекательный для глобальных авиакомпаний и инвесторов», — подчеркнул министр.
Швинка также отметил, что airBaltic доказала, что способна обеспечивать сообщение не только в Риге, но и в Таллине и Вильнюсе.
«Региональный подход — лучшая гарантия того, что Балтия будет связана с Европой и миром. Это требует не только развития авиационной инфраструктуры в столицах Балтии, но и инвестиций в саму авиакомпанию», — добавил министр.
Он также указал, что в авиационной отрасли необходимы совместный надзор и согласованные чрезвычайные процедуры с учётом различных вызовов, таких как помехи в работе глобальной системы позиционирования (GPS) и военная напряжённость.
Как ранее сообщал Otkrito.lv, Латвия предложила Эстонии и Литве приобрести акции airBaltic. Литва пока не приняла решение по предложению латвийского правительства и запросила более подробную информацию, тогда как эстонское правительство на данный момент решило не покупать акции airBaltic.