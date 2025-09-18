Министр призвал Литву и Эстонию объединиться с Латвией и купить немножко airBaltic

«Балтийский рынок станет по-настоящему конкурентоспособным только тогда, когда все страны Балтии будут действовать вместе. Сотрудничество — ключевой фактор. Если Латвия, Литва и Эстония объединят свой потенциал, мы больше не будем тремя маленькими государствами с раздробленными рынками, а превратимся в единый интегрированный регион, привлекательный для глобальных авиакомпаний и инвесторов», — подчеркнул министр.