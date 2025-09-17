Гаусс уже приземлился: бывший глава airBaltic хвастается новой должностью
Бывший глава airBaltic Мартин Гаусс назначен исполнительным директором авиакомпании Gulf Air Бахрейна и приступит к работе 4 ноября.
Бывший руководитель латвийской национальной авиакомпании airBaltic Мартин Гаусс назначен исполнительным директором национальной авиакомпании Бахрейна Gulf Air, сообщил Гаусс на своей странице в LinkedIn. Гаусс приступит к исполнению своих обязанностей 4 ноября.
Гаусс пишет, что он горд и благодарен возглавить авиакомпанию с более чем 75-летней историей. По его словам, вместе с командой и партнерами он продолжит укреплять авиакомпанию и строить для нее сильное будущее.
Gulf Air была основана в 1950 году. Авиакомпания выполняет регулярные рейсы в более чем 50 пунктов назначения в 30 странах Африки, Азии и Европы, сообщается на сайте Gulf Air. Авиакомпания располагает парком из более чем 40 самолетов.
7 апреля этого года совет airBaltic принял решение об увольнении председателя правления и исполнительного директора авиакомпании Гаусса.
Гаусс пришел в "airBaltic" 1 ноября 2011 года.