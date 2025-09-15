airBaltic возобновил рейсы из Риги в Тель-Авив после 3-месячного перерыва, но МИД летать туда не советует
Латвийская национальная авиакомпания airBaltic с 4 сентября возобновила полеты из Риги в Тель-Авив, сообщил агентству LETA руководитель по связям с общественностью и политическим вопросам airBaltic Аугуст Зилбертс.
Он пояснил, что при принятии решений о возобновлении или приостановке рейсов каждая авиакомпания проводит тщательную оценку рисков.
«Мониторинг ситуации показал, что во второй половине лета обстановка на Ближнем Востоке стабилизируется, и большинство авиакомпаний уже в августе возобновили регулярные рейсы в Тель-Авив», — отметил Зилбертс, добавив, что в целях дополнительной осторожности airBaltic возобновила рейсы месяцем позже — в сентябре.
Он подчеркнул, что авиакомпания соблюдает ряд мер безопасности: экипаж airBaltic не ночует в Тель-Авиве, а рейсы планируются с коротким временем разворота, чтобы команда могла вернуться в Ригу в тот же день.
Одновременно airBaltic постоянно оценивает актуальную ситуацию в Израиле, учитывая требования и рекомендации государственных учреждений Латвии и международных организаций, включая страховщиков, и следит за развитием событий. Авиакомпания сохраняет гибкость, чтобы при необходимости оперативно приостановить рейсы, если возникнет такая потребность, подчеркнул Зилбертс.
Он напомнил, что рейсы в Тель-Авив были приостановлены с 13 июня этого года.
Согласно опубликованной информации Министерства иностранных дел (МИД), ситуация с безопасностью в регионе остается сложной и возможны дальнейшие резкие изменения. Поэтому министерство призывает путешественников тщательно оценить необходимость поездки в Израиль. Особенно высокие риски сохраняются в Иерусалиме, секторе Газа и в радиусе 40 километров вокруг него, у границы с Ливаном, а также на территориях палестинской автономии.
Находясь в Иерусалиме, МИД настоятельно рекомендует соблюдать осторожность, избегать демонстраций и мест массового скопления людей, где возможны беспорядки. Также путешественникам советуют находиться в местах, откуда можно быстро добраться до бомбоубежищ.
Министерство призывает проявлять особую осторожность при использовании общественного транспорта или вовсе избегать его. Движение поездов ограничено, а в «горячих точках» они не останавливаются. МИД особо предупреждает не посещать приграничные регионы Израиля с Ливаном и Сирией.
Кроме того, министерство советует внимательно следить за указаниями местных властей и актуальной информацией в СМИ, а также соблюдать ограничения, введенные Гражданской обороной Израиля.