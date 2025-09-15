airBaltic возобновил рейсы из Риги в Тель-Авив после 3-месячного перерыва, но МИД летать туда не советует

Согласно опубликованной информации Министерства иностранных дел (МИД), ситуация с безопасностью в регионе остается сложной и возможны дальнейшие резкие изменения. Поэтому министерство призывает путешественников тщательно оценить необходимость поездки в Израиль. Особенно высокие риски сохраняются в Иерусалиме, секторе Газа и в радиусе 40 километров вокруг него, у границы с Ливаном, а также на территориях палестинской автономии.