Овощной павильон Рижского рынка пока останется без овощей - в Rīgas nami объяснили такое решение

Открытый недавно после реконструкции Овощной павильон на Центральном рынке в Риге удивил и возмутил посетителей отсутствием в нем овощей. Один из рижан написал: «Приехал на мой любимый Центральный рынок, хотел посмотреть, как отремонтировали Овощной павильон. Я в шоке. Где все овощи? Где старая добрая атмосфера рынка? Жаль, что так получилось». Другие возмущены ассортиментом товаров. Пользователи удивляются, каким образом в павильоне, который традиционно ассоциируется с овощами, теперь продаются матрешки и прочие сувениры: «Серьезно?! Так выглядит Овощной павильон после ремонта? Без овощей и корнеплодов, зато с обувью, одеждой, сумками и украшениями?»