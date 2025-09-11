Обновленный Овощной павильон на Рижском Центральном рынке
Овощной павильон Рижского рынка пока останется без овощей - в Rīgas nami объяснили такое решение
Отремонтированный и недавно открытый овощной павильон Центрального рынка Риги удивил рижан пустыми витринами: вместо овощей здесь теперь размещены промтовары в рамках ротационной схемы торговых павильонов до 2029 года.
Открытый недавно после реконструкции Овощной павильон на Центральном рынке в Риге удивил и возмутил посетителей отсутствием в нем овощей. Один из рижан написал: «Приехал на мой любимый Центральный рынок, хотел посмотреть, как отремонтировали Овощной павильон. Я в шоке. Где все овощи? Где старая добрая атмосфера рынка? Жаль, что так получилось». Другие возмущены ассортиментом товаров. Пользователи удивляются, каким образом в павильоне, который традиционно ассоциируется с овощами, теперь продаются матрешки и прочие сувениры: «Серьезно?! Так выглядит Овощной павильон после ремонта? Без овощей и корнеплодов, зато с обувью, одеждой, сумками и украшениями?»
Но, как заявила передаче «Подробности» на Латвийском радио 4 представитель муниципального предприятия Rīgas nami (оно отвечает за работу рынка) Даце Прейса, так задумано, сообщает LSM+. «На данном этапе этот павильон служит […] центральной точкой опоры для всего развития и обновления павильонов, предусмотренных концепцией Рижского центрального рынка. Мы должны обновить все павильоны Центрального рынка в течение четырех лет, к 2029 году. Иначе мы больше не сможем их эксплуатировать, потому что им скоро исполнится 100 лет, и инфраструктура там отслужила свой срок.
Поэтому овощной павильон […] будет служить таким ротационным пунктом. Сюда мы будем перемещать товары и торговцев из павильонов, которые находятся на реконструкции.
Например, в данный момент павильон, в котором раньше находились промышленные товары (известный как Молочный павильон, но там уже некоторое время другой ассортимент) находится на реконструкции, которая продлится еще как минимум год. Поэтому промышленные товары необходимо было переместить во временный дом, которым и служит овощной павильон. После того как новый дом для промышленных товаров будет готов, в овощной павильон переедут рыбные товары, поскольку в 2027 году мы начнем ремонт нынешнего рыбного павильона», — объяснила замысел Даце Прейса.
По ее словам, овощи последние два года продаются в нынешнем рыбном павильоне, и места для них там достаточно. Тем более, что летом ими торгуют в основном на уличных прилавках.