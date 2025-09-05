Что предлагает Рижский Центральный рынок в начале сентября 2025
Цены и ассортимент овощей и фруктов на Рижском Центральном рынке в начале сентября 2025 года.
От хрустящих огурцов до сладких ранеток: что и почем продают на Рижском Центральном рынке в сентябре
Рижский Центральный рынок в начале осени — это не просто торговая площадка, а настоящий гастрономический праздник. Здесь легко составить корзину для любого бюджета: от доступной картошки и яблок до более дорогих ароматных латвийских томатов. Разнообразие настолько велико, что трудно уйти без покупок — будь то продукты для ежедневного стола или деликатесы для праздничного ужина.
Сентябрь на Рижском Центральном рынке — время ярких красок и щедрого урожая. Ряды ломятся от овощей и фруктов, а продавцы наперебой зазывают покупателей попробовать лучшее, что подарило это лето.
Один из самых востребованных продуктов сезона — огурцы. Их цена колеблется от 1.50 до 2.80 евро за килограмм, в зависимости от размера и места выращивания. Не менее популярны помидоры: латвийские — ароматные и мясистые — стоят от 2.50 до 4 евро, польские же значительно дешевле — всего 1.40 евро за килограмм. Любителям мелких и сладких сортов доступны черри по 2.20 евро. Паприка радует ценой — 1.70 евро, а вот чеснок остаётся одним из самых дорогих овощей: за килограмм просят от 6 до 8 евро. Картофель представлен множеством сортов, цены демократичные — от 0.80 до 1 евро за килограмм. Свежая зелень — укроп, петрушка, кинза, базилик — стоит от 0.60 до 1 евро за пучок.
Хотя ягод уже значительно меньше, кое-где всё ещё можно найти клубнику и даже красную смородину по 2.50 евро, арония обойдётся в 3 евро за килограмм. Сладкие сливы — 1.80 евро, виноград — 1.20 евро, сочные нектарины по 1.50 евро, персики — от 1.20 до 1.70 евро за килограмм. Особая гордость рынка — латвийские яблоки-ранетки: хрустящие, душистые и достаточно недорогие — 1.90 евро за килограмм.