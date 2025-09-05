От хрустящих огурцов до сладких ранеток: что и почем продают на Рижском Центральном рынке в сентябре

Один из самых востребованных продуктов сезона — огурцы. Их цена колеблется от 1.50 до 2.80 евро за килограмм, в зависимости от размера и места выращивания. Не менее популярны помидоры: латвийские — ароматные и мясистые — стоят от 2.50 до 4 евро, польские же значительно дешевле — всего 1.40 евро за килограмм. Любителям мелких и сладких сортов доступны черри по 2.20 евро. Паприка радует ценой — 1.70 евро, а вот чеснок остаётся одним из самых дорогих овощей: за килограмм просят от 6 до 8 евро. Картофель представлен множеством сортов, цены демократичные — от 0.80 до 1 евро за килограмм. Свежая зелень — укроп, петрушка, кинза, базилик — стоит от 0.60 до 1 евро за пучок.